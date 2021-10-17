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Кейн впервые забил в текущем сезоне АПЛ

Англия
(1 голосов)

Только в 8-м туре

Кейн впервые забил в текущем сезоне АПЛ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" выиграл "Ньюкасл" на выезде со счетом 3:2.

Второй гол "шпор" в этом поединке забил нападающий Харри Кейн - англичанин сыграл в одно касание после передачи Хейбьерга и перебросил голкипера "сорок".

Этот забитый мяч стал для капитана лондонцев первым в нынешнем сезоне АПЛ - Кейн отыграл до этого матча шесть туров.

В прошлой кампании Харри стал лучшим бомбардиром и ассистентом национального первенства.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
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