Кейн впервые забил в текущем сезоне АПЛ

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" выиграл "Ньюкасл" на выезде со счетом 3:2.

Второй гол "шпор" в этом поединке забил нападающий Харри Кейн - англичанин сыграл в одно касание после передачи Хейбьерга и перебросил голкипера "сорок".

Этот забитый мяч стал для капитана лондонцев первым в нынешнем сезоне АПЛ - Кейн отыграл до этого матча шесть туров.

В прошлой кампании Харри стал лучшим бомбардиром и ассистентом национального первенства.