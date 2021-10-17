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Линекер после поражения Ньюкасла: Саудовцам надо было покупать Тоттенхэм
Эксперт высказался после поражения "сорок" от "шпор"
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал
"Саудовцам надо было покупать "Тоттенхэм", – написал англичанин в своем твиттере.
Напомним, недавно "сорок" выкупил консорциум, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).
На данный момент "Ньюкасл" имеет всего лишь 3 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице.
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
17.10.2021 в 22:43
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