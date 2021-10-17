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Линекер после поражения Ньюкасла: Саудовцам надо было покупать Тоттенхэм

Англия
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Эксперт высказался после поражения "сорок" от "шпор"

Линекер после поражения Ньюкасла: Саудовцам надо было покупать Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал домашнее поражение "Ньюкасла" от "Тоттенхэма" в матче 8-го тура АПЛ.

"Саудовцам надо было покупать "Тоттенхэм", – написал англичанин в своем твиттере.

Напомним, недавно "сорок" выкупил консорциум, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

На данный момент "Ньюкасл" имеет всего лишь 3 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице.

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В статье: Гари Линекер Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
17.10.2021 в 22:43
… э-э, слюши, что ерунду говоришь, а-а-а … Николяев нада покупать, Николяев … Конфетку сиделаем, в воротах Пятов, сентр Коваленко держит, слева Бапе, справа Неймар-Шнеймар, а в центр сам Довбик вазьмем … э-э … всэх парвем, одни астанимся …
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