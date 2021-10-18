  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Шпаргалка со скринами. Кипер Эвертона опять вооружился подсказками о пенальтистах оппонента
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шпаргалка со скринами. Кипер Эвертона опять вооружился подсказками о пенальтистах оппонента

Англия
(1 голосов)

Не понадобилось

Шпаргалка со скринами. Кипер Эвертона опять вооружился подсказками о пенальтистах оппонента

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 8-го тура АПЛ вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд точно был готов к возможным 11-метровым от игроков "Вест Хэм Юнайтед". Голкипер "ирисок" распечатал шпаргалки и приклеил их к бутылке с водой.

Фотографы не упустили возможность запечатлеть такой существенный элемент подготовки к матчу от игрока. Отметим, что "молотобойцы" одолели "Эвертон" со счетом 1:0 (Огбонна забил с корнера) – Пикфорду не потребовалось отбивать пенальти.

Читайте такжеАПЛ. Вест Хэм берет три очка в матче с Эвертоном

Джордан регулярно готовит для себя подобные подсказки. Самые известные примеры – лотерея с Колумбией на ЧМ-2018 (парировал выстрел Бакки) и финал ЕВРО с Италией (Белотти и Жоржиньо).

Шпаргалка со скринами. Кипер Эвертона опять вооружился подсказками о пенальтистах оппонента - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Джордан Пикфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...