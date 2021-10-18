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Шпаргалка со скринами. Кипер Эвертона опять вооружился подсказками о пенальтистах оппонента
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Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 8-го тура АПЛ вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд точно был готов к возможным 11-метровым от игроков "Вест Хэм Юнайтед". Голкипер "ирисок" распечатал шпаргалки и приклеил их к бутылке с водой.
Фотографы не упустили возможность запечатлеть такой существенный элемент подготовки к матчу от игрока. Отметим, что "молотобойцы" одолели "Эвертон" со счетом 1:0 (Огбонна забил с корнера) – Пикфорду не потребовалось отбивать пенальти.
Джордан регулярно готовит для себя подобные подсказки. Самые известные примеры – лотерея с Колумбией на ЧМ-2018 (парировал выстрел Бакки) и финал ЕВРО с Италией (Белотти и Жоржиньо).
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