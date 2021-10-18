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Тухель: Ливерпуль и Манчестер Сити доказали, что являются эталоном с точки зрения качества и стабильности
Томас не жалеет комплиментов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мнением о соперниках в английской Премьер-лиге.
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в последние годы доказали, что являются эталоном с точки зрения качества и стабильности. Эти клубы показали всем, что нужно, чтобы стать чемпионами. В АПЛ была гонка между двумя командами. Это ориентир для всех клубов лиги. Мы должны улучшить все аспекты игры, включая защиту и нападение, потому что соревноваться в чемпионате Англии сложно. Мы не перестанем стараться становиться лучше соперников", — приводит слова Тухеля Liverpool Echo.
"Челси" в 8 матчах набрал 19 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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