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Стало известно, как себя чувствует фан Ньюкасла, которому понадобился дефибриллятор во время матча со шпорами
Он в сознании
Newcastle
Вчера, 17 октября, поединок АПЛ между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" был остановлен, так как один из болельщиков на трибунах нуждался в помощи. У фаната "сорок" остановилось сердце, он потерял сознание – Регилон и Дайер услышали крик с трибун и обратились к арбитру.
Игроки и судьи быстро сориентировались и призвали на помощь бригаду медиков. Врачи 20 минут приводили поклонника "Ньюкасла" в чувства с помощью дефибриллятора.
Болельщика увезли в больницу – пресс-служба "сорок" сообщила, что сейчас с ним все в порядке.
#NUFC can confirm that a supporter who required emergency medical treatment during today's game at St. James’ Park is stable and responsive in hospital. ????— Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2021
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