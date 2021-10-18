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Стало известно, как себя чувствует фан Ньюкасла, которому понадобился дефибриллятор во время матча со шпорами

Англия
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Он в сознании

Стало известно, как себя чувствует фан Ньюкасла, которому понадобился дефибриллятор во время матча со шпорами

Newcastle

Новина українською

Вчера, 17 октября, поединок АПЛ между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" был остановлен, так как один из болельщиков на трибунах нуждался в помощи. У фаната "сорок" остановилось сердце, он потерял сознание – Регилон и Дайер услышали крик с трибун и обратились к арбитру.

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Игроки и судьи быстро сориентировались и призвали на помощь бригаду медиков. Врачи 20 минут приводили поклонника "Ньюкасла" в чувства с помощью дефибриллятора.

Болельщика увезли в больницу – пресс-служба "сорок" сообщила, что сейчас с ним все в порядке.

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В статье: Ньюкасл
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Источник:
Newcastle

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