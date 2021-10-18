Активисты протестуют против покупки Ньюкасла

Активисты провели акцию протеста против покупки "Ньюкасла" консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), сообщает Daily Mirror.

По информации источника, перед матчем восьмого тура чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" (2:3), перед стадионом "Сент-Джеймс Парк" был припаркован фургон с фотографией наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда и журналиста Джамаля Хашогги.

"Джамаль Хашогги. Убит 02.10.2018", — подписана фотография на фургоне.

Напомним, что Хашогги критиковал бен Салмана, называя его стиль управления авторитарным. 2 октября 2018 года журналист отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда.