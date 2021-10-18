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Активисты протестуют против покупки Ньюкасла
Они припарковали фургон с баннером
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Активисты провели акцию протеста против покупки "Ньюкасла" консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), сообщает Daily Mirror.
По информации источника, перед матчем восьмого тура чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" (2:3), перед стадионом "Сент-Джеймс Парк" был припаркован фургон с фотографией наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда и журналиста Джамаля Хашогги.
"Джамаль Хашогги. Убит 02.10.2018", — подписана фотография на фургоне.
Напомним, что Хашогги критиковал бен Салмана, называя его стиль управления авторитарным. 2 октября 2018 года журналист отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда.
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