Окружение Рашфорда недовольно советом Сульшера, о том что форварду нужно сконцентрироваться на футболе

Окружение форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда осталось недовольно недавними высказываниями тренера Оле-Гуннара Сульшера, сообщает The Athletic.

Норвежец, обсуждая общественную деятельность 23-летнего нападающего, посоветовал ему сосредоточиться на футболе.

Сообщается, что эти заявления вызвали раздражение у стороны футболиста, в то время как "МЮ" настаивает, что слова тренера были неверно истолкованы.

Окружение Рашфорда считает, что он усердно работает над своим развитием. Оно также отмечает, что игрок ранее уже демонстрировал, что ставит футбол на первое место, отложив операцию в концовке прошлого сезона, чтобы помочь "МЮ", а затем и сборной Англии.

Напомним, что Рашфорд пропустил 3 месяца, восстанавливаясь после операции на плече, которую он сделал сразу по возвращению из стана сборной Англии.