Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анонимный футболист из Премьер-лиги боится совершить каминг-аут: Правда в том, что меня распнут
Пообщался с родственницей покончившего с собой футболиста
Фото: PA Sport / Автор: неизвестен
Английский таблоид The Sun опубликовал высказывания футболиста АПЛ, являющегося представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Интервью взяла активистка Амаль Фашану, племянница футболиста-гея Джастина Фашану, совершившего суицид в 1998 году.
Игрок заявил, что получает психологическую помощь, так как боится сделать каминг-аут из-за реакции фанатов.
"Сейчас 2021 год, у меня должна быть возможность рассказать всем, кто я. Но все еще есть фанаты, для которых на дворе 80-е.
Я хочу быть открытым с людьми, потому что я такой, и я горжусь этим. Но правда в том, что меня распнут.
Когда я играю, я думаю, что фанаты догадаются и осудят меня. Я выгляжу как гей? (в оригинале использовано слово кэмп (camp), означающее социальные и культурные стиль и чувственность, которые обычно связываются с гей-субкультурой.
Могут ли они понять это по одежде, что я ношу вне поля? Психологически это ужасно повлияло на меня. Это ужасно", – анонимно заявил футболист.
Напомним, что недавно английский арбитр Джеймс Эдкок совершил каминг-аут. Он заявил, что не столкнулся с хейтом и получил поддержку коллег.
Популярное сейчас
- Замахнулся, но не ударил. За что Максимов получил удаление в матче с Александрией - ВИДЕО
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Выглядит как шутка. Ярмоленко провел на поле одну минуту в матче с Эвертоном
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО