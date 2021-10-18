Анонимный футболист из Премьер-лиги боится совершить каминг-аут: Правда в том, что меня распнут

Английский таблоид The Sun опубликовал высказывания футболиста АПЛ, являющегося представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Интервью взяла активистка Амаль Фашану, племянница футболиста-гея Джастина Фашану, совершившего суицид в 1998 году.

Игрок заявил, что получает психологическую помощь, так как боится сделать каминг-аут из-за реакции фанатов.

"Сейчас 2021 год, у меня должна быть возможность рассказать всем, кто я. Но все еще есть фанаты, для которых на дворе 80-е.

Я хочу быть открытым с людьми, потому что я такой, и я горжусь этим. Но правда в том, что меня распнут.

Когда я играю, я думаю, что фанаты догадаются и осудят меня. Я выгляжу как гей? (в оригинале использовано слово кэмп (camp), означающее социальные и культурные стиль и чувственность, которые обычно связываются с гей-субкультурой.

Могут ли они понять это по одежде, что я ношу вне поля? Психологически это ужасно повлияло на меня. Это ужасно", – анонимно заявил футболист.

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Напомним, что недавно английский арбитр Джеймс Эдкок совершил каминг-аут. Он заявил, что не столкнулся с хейтом и получил поддержку коллег.