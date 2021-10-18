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Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Канониры спасаются на 90+5 минуте

Англия
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(1 голосов)

Разочарование для команды Патрика Виейра

Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Канониры спасаются на 90+5 минуте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Всего нескольких секунд не хватило “Кристал Пэлас”, чтобы взять три очка на “Эмирейтс”. Патрик Виейра от отчаяния бил кулаками по газону. Его команда сыграла отличный матч и заслуживала взять три очка в противостоянии с “Арсеналом”. Но во второй раз в сезоне “Кристал Пэлас” упускает победу на 90+5 минуте.

Старт матча был за хозяевами. Обамеянг быстро забил первый гол, подкараулив мяч. Гуаиты сделал классный сэйв, парировав удар Пепе, но габонец был тут как тут.

В игре “Пэлас” не были привычной интенсивности, но почему-то очень быстро начал сдавать и “Арсенал”. Вместо того, чтобы пытаться развивать свое преимущество, “канониры” играли все медленнее, усыпляя себя, соперников, и болельщиков на трибунах.

В конечном итоге всеобъемлющая пассивность была прервана попыткам “орлов” что-то создать у ворот “Арсенала”. Гости больше владели мячом, но пробивали неопасно – Бентеке и Эдуар отправляли мяч точно в руки Рэмсдейлу.

“Кристал Пэлас” меньше всех в чемпионате забивает в первом тайме. Но в перерыве Виейра часто удается найти правильные слова и сделать корректировки. Получилось и в этот раз. Гости стали активнее вступать в отбор, и именно так они забили два гола, переломив ход встречи.

Сначала Айю налетел на Парти на половине поля “Арсенала”, сделал отбор, мяч подобрал Бентеке, проход на классе к воротам и удар без шансов для Рэмсдейла.

“Арсенал” немного зашевелился после пропущенного гола, но опасные моменты у ворот Гуаиты получалось создавать только после выхода на поле Ляказетта.

Но вскоре после выхода на поле французского форварда “Кристал Пэлас” забил свой второй гол. В этот раз Галлахер отобрал мяч у Локонги на своей половине поля, он же и Олисе разогнали атаку, а точный выстрел по воротам “Арсенала” выполнил Эдуар.

Возможно, “Пэлас” ошибся, сев у своих ворот на последние десять минут. “Арсенал” не производил впечатление команды, которая может организовать качественное давление, но гости этому только посодействовали. В результате очередной угловой, 90+5 минута, “Пэлас” пытается выбить мяч, блокировать удары, но все же Ляказетт получил возможность забить свой гол. 2:2!

Чемпионат Англии, восьмой тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Кристал Пэлас” 2:2

Голы: Обамеянг 6, Ляказетт 90+5 – Бентеке 50, Эдуар 73

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти (Мартинелли 81), Эдегор (Ляказетт 67) – Пепе, Смит-Роу, Сака (Локонга 46) – Обамеянг

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд – Макартур, Миливоевич (Куяте 67) – Эдуар (Томкинс 82), Галлахер, Айю (Олисе 71) – Бентеке

Предупреждения: Сака 42 – Макартур 42

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В статье: Патрик Виейра Арсенал (Лондон) Премьер-лига Микель Артета АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 01:04
Арсенал «спасается» от Кристал Пелес, в домашнем матче…€#+%+{=% мать , сначала пребывание в не зоны ЛЧ стало нормальностью, теперь пребывание в нижней части турнирной таблицы стало нормальностью. Все эти Артеты, Лэмпарды, Пирлы, Сульшеры и т.д. Клубы, которые назначают младенцев, в тренерском деле, тренировать-полные самодуры.
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