Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Канониры спасаются на 90+5 минуте

Всего нескольких секунд не хватило “Кристал Пэлас”, чтобы взять три очка на “Эмирейтс”. Патрик Виейра от отчаяния бил кулаками по газону. Его команда сыграла отличный матч и заслуживала взять три очка в противостоянии с “Арсеналом”. Но во второй раз в сезоне “Кристал Пэлас” упускает победу на 90+5 минуте.

Старт матча был за хозяевами. Обамеянг быстро забил первый гол, подкараулив мяч. Гуаиты сделал классный сэйв, парировав удар Пепе, но габонец был тут как тут.

В игре “Пэлас” не были привычной интенсивности, но почему-то очень быстро начал сдавать и “Арсенал”. Вместо того, чтобы пытаться развивать свое преимущество, “канониры” играли все медленнее, усыпляя себя, соперников, и болельщиков на трибунах.

В конечном итоге всеобъемлющая пассивность была прервана попыткам “орлов” что-то создать у ворот “Арсенала”. Гости больше владели мячом, но пробивали неопасно – Бентеке и Эдуар отправляли мяч точно в руки Рэмсдейлу.

“Кристал Пэлас” меньше всех в чемпионате забивает в первом тайме. Но в перерыве Виейра часто удается найти правильные слова и сделать корректировки. Получилось и в этот раз. Гости стали активнее вступать в отбор, и именно так они забили два гола, переломив ход встречи.

That was a deeply concerning performance by Arsenal. Vieira has had much less time than Arteta, with a much worse squad, but Palace seemed far more comfortable in possession for much of the game. For a long time they played the sort of football that Arsenal want to be playing.