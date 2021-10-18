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Сульшер задержал игроков на 45 минут после поражения от Лестера. Игроки расстроены
Атмосфера подорвана
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Футболисты "Манчестер Юнайтед" расстроились из-за поражения от "Лестера" (2:4) в рамках АПЛ, сообщает ESPN. Сульшер был в ярости и задержал игроков на 45 минут после свистка.
Отмечается, что главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер был в ярости от игры команды во втором тайме и задержал футболистов в раздевалке на 45 минут после финального свистка.
"Манчестер Юнайтед" после этого поражения опустился на 6-е место в таблице.
Напомним, что у "МЮ" уже 2 ничьих и 2 поражения в АПЛ, после 8 туров. В сети уже запустили флешмоб "Сульшер OUT".
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