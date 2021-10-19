Голкипер Уотфорда: Если ты вратарь, то просто думаешь – Боже, не дайте Салаху пробить

Вратарь английского "Уотфорда" Бен Фостер оценил игру форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в контексте уровня страйкера "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Цитируют голкипера "шершней" британские СМИ.

"Он очень быстроногий. Если ты вратарь, то просто думаешь – Боже, не дайте пробить Салаха. Криштиану Роналду, например, находясь на ударной дистанции, может отправить снаряд вверх и вниз, в левый угол и в правый. Знаете, увидев это лично с близкого расстояния, нельзя не согласиться с Юргеном Клоппом. Салах – реально один из лучших игроков мира на данный момент".