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Голкипер Уотфорда: Если ты вратарь, то просто думаешь – Боже, не дайте Салаху пробить

Англия
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Мо on fire

Голкипер Уотфорда: Если ты вратарь, то просто думаешь – Боже, не дайте Салаху пробить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь английского "Уотфорда" Бен Фостер оценил игру форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в контексте уровня страйкера "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Цитируют голкипера "шершней" британские СМИ.

"Он очень быстроногий. Если ты вратарь, то просто думаешь – Боже, не дайте пробить Салаха. Криштиану Роналду, например, находясь на ударной дистанции, может отправить снаряд вверх и вниз, в левый угол и в правый. Знаете, увидев это лично с близкого расстояния, нельзя не согласиться с Юргеном Клоппом. Салах – реально один из лучших игроков мира на данный момент".

Ранее менеджер "Ливерпуля" признался, что не знает, по каким критериям вручается Золотой мяч, однако он считает Мохамеда достойным престижной индивидуальной награды.

Читайте такжеАПЛ. Ливерпуль в гостях разгромил Уотфорд благодаря своему атакующему трио

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В статье: Юрген Клопп Криштиану Роналду Бен Фостер Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Daily Mail

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