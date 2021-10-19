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Получил 800 ударов плетью. ЛГБТ-фанаты Тоттенхэма призвали освободить заключенного гея-саудовца
Дело было перед матчем с "Ньюкаслом"
Getty Images / Global Images Ukraine
Группа ЛГБТ-болельщиков лондонского "Тоттенхэма" Proud Lilywhites ("Гордые лилейно-белые") провела акцию перед поединком 8-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:2), движение уже успели поддержать ЛГБТ-фанаты "Ливерпуля".
Напомним, недавно "сорок" приобрели саудовцы. Фанаты призвали освободить Сухаила аль-Джамила, открытого гея из Саудовской Аравии. Мужчина был взят под стражу в 2019 году за фото, где он обнажен по пояс. Помимо срока человека наказали 800 ударами плетью. Proud Lilywhites отмечают:
"Давайте использовать футбол, чтобы рассказать о тяжелом положении наших саудовских братьев и сестер, ведь они – часть нашей игры".
????️????As we’re about to trudge up many stairs to watch #Spurs we’re thinking about Suhail Al Jameel who was arrested for a shirtless pic (reported 800 lashings&prison)— Proud Lilywhites (@SpursLGBT) October 17, 2021
????Let’s use ⚽️ to shine a light on the plight of our Saudi siblings now they are part of our game#FreeSuhail #COYS pic.twitter.com/K880mfKabA
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