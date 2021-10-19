Получил 800 ударов плетью. ЛГБТ-фанаты Тоттенхэма призвали освободить заключенного гея-саудовца

Группа ЛГБТ-болельщиков лондонского "Тоттенхэма" Proud Lilywhites ("Гордые лилейно-белые") провела акцию перед поединком 8-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:2), движение уже успели поддержать ЛГБТ-фанаты "Ливерпуля".

Напомним, недавно "сорок" приобрели саудовцы. Фанаты призвали освободить Сухаила аль-Джамила, открытого гея из Саудовской Аравии. Мужчина был взят под стражу в 2019 году за фото, где он обнажен по пояс. Помимо срока человека наказали 800 ударами плетью. Proud Lilywhites отмечают:

"Давайте использовать футбол, чтобы рассказать о тяжелом положении наших саудовских братьев и сестер, ведь они – часть нашей игры".