Получил 800 ударов плетью. ЛГБТ-фанаты Тоттенхэма призвали освободить заключенного гея-саудовца

Группа ЛГБТ-болельщиков лондонского "Тоттенхэма" Proud Lilywhites ("Гордые лилейно-белые") провела акцию перед поединком 8-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:2), движение уже успели поддержать ЛГБТ-фанаты "Ливерпуля".

Напомним, недавно "сорок" приобрели саудовцы. Фанаты призвали освободить Сухаила аль-Джамила, открытого гея из Саудовской Аравии. Мужчина был взят под стражу в 2019 году за фото, где он обнажен по пояс. Помимо срока человека наказали 800 ударами плетью. Proud Lilywhites отмечают:

????️‍????As we’re about to trudge up many stairs to watch #Spurs we’re thinking about Suhail Al Jameel who was arrested for a shirtless pic (reported 800 lashings&prison)

????Let’s use ⚽️ to shine a light on the plight of our Saudi siblings now they are part of our game#FreeSuhail #COYS pic.twitter.com/K880mfKabA