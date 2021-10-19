Сульшер: Конечно, я под давлением

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о ситуации в команде после поражения от "Лестера" (2:4) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

"Конечно, обстановка в команде не радостная и не веселая. Мы сосредоточены и полны решимости. Четыре пропущенных мяча открыли нам глаза, — приводит слова Сульшера Саймон Стоун в Twitter. — С годами мы прогрессировали: третье место, второе, прогресс виден. В этом сезоне мы подписали футболистов, которые повысили ожидания от нас. Мы в той же лодке, что и топ-клубы. Конечно, я под давлением".

Также тренер прокомментировал слова бывшего защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера, который считает, что Сульшер не выиграет чемпионат Англии или Лигу чемпионов во главе "МЮ".

"Слова Каррагера на меня не влияют. Конечно, какие-то комментарии доходят. Но я уверен в себе", — сказал он.

После восьми туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" идет на шестом месте с 14 очками.