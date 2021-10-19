Виейра: Мы заслуживали победу над Арсеналом

Патрик Виейра выразил разочарование ничейным исходом встречи с "канонирами" в 8-м туре английской Премьер-лиги. Напомним, "Арсенал" ушел от поражения, сравняв счет на пятой компенсированной минуте игры.

"Победа была так близко, но мы говорим это слишком часто. Нам нужно извлечь уроки из предыдущих матчей. Мы расстроены, ведь перед этим нашим игрокам удалось отыграться и выйти вперёд. Мы заслуживали победу. Я разочарован. Наши игроки действовали смело, проявили характер. Нам не повезло пропустить такой гол. Подобные игры сделают нас сильнее", - цитирует Виейра Sky Sports.

"Кристал Пэлас" в таблице АПЛ занимает 14 место, имея 8 очков. "Арсенал" идет 12-м с 11 пунктами.