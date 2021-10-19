Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виейра: Мы заслуживали победу над Арсеналом
Патрик огорчен
Sky
Патрик Виейра выразил разочарование ничейным исходом встречи с "канонирами" в 8-м туре английской Премьер-лиги. Напомним, "Арсенал" ушел от поражения, сравняв счет на пятой компенсированной минуте игры.
"Победа была так близко, но мы говорим это слишком часто. Нам нужно извлечь уроки из предыдущих матчей. Мы расстроены, ведь перед этим нашим игрокам удалось отыграться и выйти вперёд. Мы заслуживали победу. Я разочарован. Наши игроки действовали смело, проявили характер. Нам не повезло пропустить такой гол. Подобные игры сделают нас сильнее", - цитирует Виейра Sky Sports.
"Кристал Пэлас" в таблице АПЛ занимает 14 место, имея 8 очков. "Арсенал" идет 12-м с 11 пунктами.
Популярное сейчас
- Заря сделала Скрипнику второе предложение о продлении контракта
- Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021
- Клопп: На ближайшие 20-30 лет Ньюкаслу отведена доминирующая роль в мировом футболе
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО