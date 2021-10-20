Официально: Стив Брюс уволен с должности главного тренера Ньюкасл Юнайтед

Пресс-служба английского клуба "Ньюкасл Юнайтед" официально сообщила о том, что 60-летний специалист Стив Брюс уволен с должности менеджера первой команды "сорок" по обоюдному согласию сторон. Временно коллектив возглавит Грэм Джонс.

Отмечается, что в настоящее время идет рассмотрение кандидатур на пост главного тренера команды – о назначении нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

Стив работал в "Ньюкасле" с 2019 года. За это время команда занимала 12-е и 13-е места по итогам кампаний АПЛ. После покупки клуба саудовцами Брюс провел у руля только один матч – с "Тоттенхэмом" (2:3).