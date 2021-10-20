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Он – рабовладелец. Экс-футболистка и активистка BLM узнала правду о своем предке и не сдержала слез
Неудобно получилось
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывшая футболистка женской сборной Англии и "Арсенала" Алекс Скотт неожиданно узнала, что один из ее предков был рабовладельцем. Девушка пришла на шоу BBC, где герои узнают о своих дальних родственниках.
В рамках шоу Алекс поехала на Ямайку, где встретилась со специалистом, изучившим историю ее семьи. Оказывается, предок экс-футболистки, Скотт Роберт Фрэнсис Кумбс, в 20-х годах 20-го века владел 26 рабами. Телеведущей показали список людей, которые принадлежали Кумбсу. Предок девушки был темнокожим, однако получал привилегии, так как его кожа все равно была светлее, чем у других представителей его расы.
Скотт не сдержала эмоций и расплакалась, она призналась, что эта информация противоречит ее идеалам. Дело в том, что Алекс – ярая сторонница поддержки движения Black Lives Matter.
It’s about who you are today. Not who your ancestors were.— Laurence Fox ⚪️ (@LozzaFox) October 17, 2021
Devastated Alex Scott in tears as she learns her ancestor owned 26 slaves on Who Do You Think You Are? https://t.co/3bldPIsyPy
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