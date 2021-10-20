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Он – рабовладелец. Экс-футболистка и активистка BLM узнала правду о своем предке и не сдержала слез

Англия
(1 голосов)

Неудобно получилось

Он – рабовладелец. Экс-футболистка и активистка BLM узнала правду о своем предке и не сдержала слез

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая футболистка женской сборной Англии и "Арсенала" Алекс Скотт неожиданно узнала, что один из ее предков был рабовладельцем. Девушка пришла на шоу BBC, где герои узнают о своих дальних родственниках.

В рамках шоу Алекс поехала на Ямайку, где встретилась со специалистом, изучившим историю ее семьи. Оказывается, предок экс-футболистки, Скотт Роберт Фрэнсис Кумбс, в 20-х годах 20-го века владел 26 рабами. Телеведущей показали список людей, которые принадлежали Кумбсу. Предок девушки был темнокожим, однако получал привилегии, так как его кожа все равно была светлее, чем у других представителей его расы.

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Скотт не сдержала эмоций и расплакалась, она призналась, что эта информация противоречит ее идеалам. Дело в том, что Алекс – ярая сторонница поддержки движения Black Lives Matter.

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В статье: black lives matter Алекс Скотт
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Комментарии (9)
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Лекарь (село Дарница)
20.10.2021 в 15:11
Крах идеала.
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0
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2.dc (Николаев)
20.10.2021 в 14:30
А если мадам вдруг узнает (например - из школьных учебников), что предки ее предков вообще с голой за.дницей по деревьям прыгали???))) PS: респект порталу за новостную подборку, улыбнуло)
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+1
0
vwv (Харьков)
20.10.2021 в 14:17
Чёрные всегда торговали чёрными. Это реальный факт о котором BLM-ки не любят говорить. А часть настолько глупа, что просто не знает этого.
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
20.10.2021 в 13:55
Обираючи між "бути рабом" і "торгувати рабами" предок зробив правильний вибір
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+2
0
vwv (Харьков)
20.10.2021 в 14:17
он не делал выбор. просто был более светлый.
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+1
0
Justise (Львів)
20.10.2021 в 13:43
Ахахахахахахах
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+1
0
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K-Spirit (Киев)
20.10.2021 в 13:33
Ну и дура, хоть и активистка.
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+1
-1
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Litb@rski (Кёльн)
20.10.2021 в 13:32
Теперь всё пропало.....
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+1
0
football_soccer (Украина)
20.10.2021 в 13:32
Видел эту новость ещё два дня назад, но до сих пор смешно.В головах блм-тусы сейчас сбой матрицы. Оказывается, черные братки торговали другими черными братками так же охотно , как и белые. Хе-хе ))
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