Он – рабовладелец. Экс-футболистка и активистка BLM узнала правду о своем предке и не сдержала слез

Бывшая футболистка женской сборной Англии и "Арсенала" Алекс Скотт неожиданно узнала, что один из ее предков был рабовладельцем. Девушка пришла на шоу BBC, где герои узнают о своих дальних родственниках.

В рамках шоу Алекс поехала на Ямайку, где встретилась со специалистом, изучившим историю ее семьи. Оказывается, предок экс-футболистки, Скотт Роберт Фрэнсис Кумбс, в 20-х годах 20-го века владел 26 рабами. Телеведущей показали список людей, которые принадлежали Кумбсу. Предок девушки был темнокожим, однако получал привилегии, так как его кожа все равно была светлее, чем у других представителей его расы.

Скотт не сдержала эмоций и расплакалась, она призналась, что эта информация противоречит ее идеалам. Дело в том, что Алекс – ярая сторонница поддержки движения Black Lives Matter.

It’s about who you are today. Not who your ancestors were.



Devastated Alex Scott in tears as she learns her ancestor owned 26 slaves on Who Do You Think You Are? https://t.co/3bldPIsyPy