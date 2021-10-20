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Тухель намекнул на возможный трансфер Холанда в Челси

Англия
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(1 голосов)

Тренер заявил, что в клубе заинтересованы в его подписании

Тухель намекнул на возможный трансфер Холанда в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил информацию об интересе лондонского клуба к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"Мы говорили об Эрлинге несколько раз, в том числе в минувшее летнее трансферное окно. Правда, на тот момент его переход к нам казался нереалистичным и нереализуемым. Мы регулярно говорим о нем, потому что он фантастический футболист и определенно важная фигура в "Боруссии", которая является серьезным конкурентом в Лиге чемпионов. Могу ли я представить Лукаку и Холанда вместе на поле? Почему бы и нет, мы можем это обсудить! Не думаю, что мы обсуждали это серьезно, но посмотрим, что может произойти в ближайшие недели", — приводит Goal со ссылкой на Bild слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Холанд провел 10 матчей за "Боруссию", на его счету 13 голов и 4 результативных передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Тухель Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
20.10.2021 в 16:40
Есть еще Вернер, тогда ему придется уйти
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