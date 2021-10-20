Стив Брюс получит $ 11 миллионов компенсации

Стив Брюс, покинувший пост главного тренера "Ньюкасл Юнайтед", получит $ 11 млн компенсации, сообщает Daily Mail. Контракт со специалистом был расторгнут сегодня, 20 октября, по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности наставника "Ньюкасла" назначен Грэм Джонс.

На минувшей неделе Брюс провёл свой 1000-й матч в тренерской карьере. "Ньюкасл" в 8-м туре английской Премьер-лиги на своём поле проиграл "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:3.

"Ньюкасл" в 8 матчах набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.