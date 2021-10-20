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Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити интересуются Дани Ольмо
Намечается очередной трансфер
Bundesliga
Полузащитником "Лейпцига" Дани Ольмо интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", пишет журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали 23-летнего испанца на нескольких матчах.
Отмечается, что трансфер полузащитника в один из клубов Манчестера возможен, если интересующаяся им "Барселона" не сможет заплатить за него запрашиваемую немецким клубом сумму.
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