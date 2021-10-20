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Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити интересуются Дани Ольмо

Англия
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Намечается очередной трансфер

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити интересуются Дани Ольмо

Bundesliga

Новина українською

Полузащитником "Лейпцига" Дани Ольмо интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", пишет журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали 23-летнего испанца на нескольких матчах.

Отмечается, что трансфер полузащитника в один из клубов Манчестера возможен, если интересующаяся им "Барселона" не сможет заплатить за него запрашиваемую немецким клубом сумму.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Дани Ольмо
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