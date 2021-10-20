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Ньюкасл предлагает Усману Дембеле 15 миллионов евро в год и ещё 15 в виде подписного бонуса

Англия
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В "Барселоне" предлагают контракт со снижением зарплаты

Ньюкасл предлагает Усману Дембеле 15 миллионов евро в год и ещё 15 в виде подписного бонуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле интересен "Ньюкаслу", сообщает Foot Mercato.

Его контракт с "блауграной" истекает следующим летом.

Несколько месяцев француз ведет переговоры с "Барселоной" о продлении контракта. В клубе предложили игроку соглашение сроком до 2025 года со снижением зарплаты. Сейчас Дембеле получает около 10 миллионов евро в год.

Английский клуб предлагает Дембеле контракт на 5 лет с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Кроме того, "Ньюкасл" готов заплатить Дембеле подписной бонус в размере 15 миллионов евро в случае, если француз перейдет в клуб бесплатно.

"Барселона" не готова повторить такое предложение и надеется, что Дембеле отклонит его из-за слабых результатов "Ньюкасла" в этом сезоне.

Дембеле в этом сезоне ещё не сыграл за "Барселону". Он уже 122 дня пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

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В статье: Барселона Ньюкасл Усман Дембеле
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Источник:
footmercato.net

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