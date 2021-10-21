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Бруну Фернандеш: Верим в нашего тренера и его штаб

Англия
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Полузащитник доволен работой наставника

Бруну Фернандеш: Верим в нашего тренера и его штаб

Інстаграм АПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что команда поддерживает главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

"Конечно поддерживаем, это очевидно, он наш тренер. Мы идем за ним каждый день. Следуем его идеям, и мы будем продолжать это делать.

Верим в нашего тренера и его штаб. Должны делать то, что нам говорит тренер, потому что он являет собой то, что мы должны уважать. Он работает здесь уже три года, и мы добились некоторых результатов. Мы до сих пор ничего не выиграли, это правда, но команда показала, что сильно выросла.

Нам есть над чем работать, и тренер также понимает, что должны быть улучшения и со стороны штаба, но это часть футбола. Каждый день мы учимся чему-то новому. Но футбол — это про настоящее", — приводит слова Фернандеша ESPN.

После 8 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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