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Сульшер: Я был очень доволен тем, как Роналду вёл игру в атаке в матче с Аталантой

Англия
(1 голосов)

Оле Гуннар похвалил португальца

Сульшер: Я был очень доволен тем, как Роналду вёл игру в атаке в матче с Аталантой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (3:2) ответил критикам португальского форварда Криштиану Роналду. 36-летний нападающий забил победный гол в этой встрече.

"Если кто-то хочет критиковать Роналду за работоспособность и отношение к делу, то пусть просто посмотрят этот матч. Пусть посмотрят, как он перемещается. У ворот соперника он просто великолепен. Я был очень доволен тем, как он вёл игру в атаке. Мы просили его делать рывки и оказывать давление. Мы играли дома и хотели, чтобы зрители поддерживали нас.

Роналду сделал всё, что должен делать центрфорвард. Гол стал результатом действий, которые ему удаются лучше всего", — приводит слова Сульшера Daily Mail.

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 16:19
Потому что он лучший!
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