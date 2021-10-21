Погба: Лига чемпионов для нас началась неудачно, но потом мы добились двух очень важных побед

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу над "Аталантой" (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам нужны были эти три очка. Они многое значат. Лига чемпионов для нас началась неудачно, мы уступили "Янг Бойз". Но потом мы добились двух очень важных побед. Теперь нужно продолжать в том же духе, — приводит слова Погба официальный сайт "Манчестер Юнайтед". Мы продемонстрировали отличный характер и добились очень хорошего результата, несмотря на то что игра начался неудачно. Мы чувствовали веру, вокруг нас была позитивная энергия".

После трех туров группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы F.