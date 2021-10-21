Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Стив Брюс получил 8 миллионов евро за увольнение из Ньюкасла
Отступные уровня топового тренера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "Ньюкасла", который был уволен вчера, получил 8 миллионов евро компенсации, сообщает Daily Mail. Англичанин был в клубе с 2019 года.
Новые владельцы "Ньюкасла" хотели расстаться с Брюсом сразу после покупки клуба.
Сообщается, что претендентами на пост главного тренера "Ньюкасла" являются Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Люсьен Фавр, Эдди Хау и Руди Гарсия.
После покупки клуба саудовцами специалист провел только один матч – с "Тоттенхэмом". Это была его 1000-я игра в качестве тренера.
Напомним, что англичанин проработал в "Ньюкасле" 2 года. За это время команда занимала 12-е и 13-е места по итогам сезонов АПЛ.
Популярное сейчас
- Футбол Динамо на Камп Ноу – словно подростковый секс. Хорошо о нем – только если приукрасить
- ЦСКА София - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 октября 2021
- Муки Динамо против Барсы, камбек МЮ имени CR7, Челси теряет форвардов. Главные новости за 20 октября
- Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО