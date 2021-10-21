Источник: Стив Брюс получил 8 миллионов евро за увольнение из Ньюкасла

Бывший главный тренер "Ньюкасла", который был уволен вчера, получил 8 миллионов евро компенсации, сообщает Daily Mail. Англичанин был в клубе с 2019 года.

Новые владельцы "Ньюкасла" хотели расстаться с Брюсом сразу после покупки клуба.

Сообщается, что претендентами на пост главного тренера "Ньюкасла" являются Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Люсьен Фавр, Эдди Хау и Руди Гарсия.

После покупки клуба саудовцами специалист провел только один матч – с "Тоттенхэмом". Это была его 1000-я игра в качестве тренера.

Напомним, что англичанин проработал в "Ньюкасле" 2 года. За это время команда занимала 12-е и 13-е места по итогам сезонов АПЛ.