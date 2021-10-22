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Министр финансов Саудовской Аравии: После наших вложений в Ньюкасл появится еще один сильный клуб
Повезло наблюдать становление ещё одного супер-клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан высказался о покупке "Ньюкасла" Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). "По их словам, они будут вкладываться не только в клуб, но и в академию, и в стадион", – приводит слова политика Sky Sports.
"Это инвестиция, которую сделал PIF. По их словам, они будут вкладываться не только в клуб, но и в академию, и в стадион. Это одна из многих инвестиций.
Я не знаю особенностей, по которым все это работает в Великобритании. Но если людей беспокоит соперничество между клубами, то, возможно, это хороший знак, потому что после наших вложений в "Ньюкасл" появится еще один сильный клуб.
Мы спонсируем не только клубы, которыми владеем, но и различные мероприятия. Думаю, что новые возможности откроются как для клуба, так и для спонсоров", – сказал аль-Джадаан в интервью CNBC.
Напомним, что недавно инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел "Ньюкасл". Состояние владельцев оценивается более чем в 300 миллиардов евро.
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