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Министр финансов Саудовской Аравии: После наших вложений в Ньюкасл появится еще один сильный клуб

Англия
(1 голосов)

Повезло наблюдать становление ещё одного супер-клуба

Министр финансов Саудовской Аравии: После наших вложений в Ньюкасл появится еще один сильный клуб

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан высказался о покупке "Ньюкасла" Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). "По их словам, они будут вкладываться не только в клуб, но и в академию, и в стадион", – приводит слова политика Sky Sports.

"Это инвестиция, которую сделал PIF. По их словам, они будут вкладываться не только в клуб, но и в академию, и в стадион. Это одна из многих инвестиций.

Я не знаю особенностей, по которым все это работает в Великобритании. Но если людей беспокоит соперничество между клубами, то, возможно, это хороший знак, потому что после наших вложений в "Ньюкасл" появится еще один сильный клуб.

Мы спонсируем не только клубы, которыми владеем, но и различные мероприятия. Думаю, что новые возможности откроются как для клуба, так и для спонсоров", – сказал аль-Джадаан в интервью CNBC.

Напомним, что недавно инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел "Ньюкасл". Состояние владельцев оценивается более чем в 300 миллиардов евро.

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В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 01:05
готовьтесь!
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