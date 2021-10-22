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"Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов

Англия
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Два брата-акробата

"Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне, футболисты "Манчестер Сити", ответили на занимательные вопросы болельщиков английской команды со всего мира. Видео вышло на YouTube-канале "горожан".

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Игроки озвучивали вопросы друг другу и не упускали при этом возможность для троллинга. Например, Де Брюйне подколол Зинченко во время выбора футболиста команды с лучшим чувством юмора.

Также Александр рассказал, путали ли его когда-нибудь с Кевином, сообщил, кто его футбольный идол, а также признался в любви к пицце с ананасами. Кстати, вполне возможно, украинец не смотрел один из лучших фильмов в истории кинематографа – как так?

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Кевин Де Брюйне
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