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"Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов
Два брата-акробата
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне, футболисты "Манчестер Сити", ответили на занимательные вопросы болельщиков английской команды со всего мира. Видео вышло на YouTube-канале "горожан".
Игроки озвучивали вопросы друг другу и не упускали при этом возможность для троллинга. Например, Де Брюйне подколол Зинченко во время выбора футболиста команды с лучшим чувством юмора.
Также Александр рассказал, путали ли его когда-нибудь с Кевином, сообщил, кто его футбольный идол, а также признался в любви к пицце с ананасами. Кстати, вполне возможно, украинец не смотрел один из лучших фильмов в истории кинематографа – как так?
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