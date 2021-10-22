Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара
Наставник лондонцев доволен работой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель сравнил работу в стане "аристократов" с периодом в "Пари Сен-Жермен".
"Челси" и "ПСЖ" – команды-антиподы в плане стиля и организации. В Париже я был больше министром спорта, имел дело с семьями и друзьями звезд. Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара", — сказал Тухель в интервью La Gazzetta dello Sport, его слова приводит AS.
Напомним, Томас Тухель возглавлял "Пари Сен-Жермен" с июля 2018 года по декабрь 2020 года. В"Челси" немецкий специалист пришёл в январе 2021 года.
Популярное сейчас
- "Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов
- Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов
- Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать
- Он – рабовладелец. Экс-футболистка и активистка BLM узнала правду о своем предке и не сдержала слез
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО