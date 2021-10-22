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Тухель: Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара

Англия
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Наставник лондонцев доволен работой

Тухель: Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель сравнил работу в стане "аристократов" с периодом в "Пари Сен-Жермен".

"Челси" и "ПСЖ" – команды-антиподы в плане стиля и организации. В Париже я был больше министром спорта, имел дело с семьями и друзьями звезд. Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара", — сказал Тухель в интервью La Gazzetta dello Sport, его слова приводит AS.

Напомним, Томас Тухель возглавлял "Пари Сен-Жермен" с июля 2018 года по декабрь 2020 года. В"Челси" немецкий специалист пришёл в январе 2021 года.

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В статье: Неймар Томас Тухель Челси (Лондон) Килиан Мбаппе
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