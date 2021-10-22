  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер отреагировал на слова Клоппа о Салахе и Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер отреагировал на слова Клоппа о Салахе и Роналду

Англия
(1 голосов)

Тренер заявил, что всегда будет на стороне Роналду

Сульшер отреагировал на слова Клоппа о Салахе и Роналду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа про форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

"Я всегда буду на стороне Криштиану. Он уникален. Его бомбардирские рекорды невероятны, но Салах сейчас действительно в ударе. Вы видели его недавние голы. Нам нужно будет сыграть против него как можно лучше. Нужно наслаждаться игрой таких футболистов, но не в это воскресенье.

Нам нужно будет проделать хорошую работу не только в отношении Салаха, но и других игроков. Я большой поклонник их линии атаки с Мане, Фирмино и Жотой. Нам нужно не терять концентрации в противостоянии с этими игроками, только так можно будет сохранить свои ворота в неприкосновенности", — цитирует Сульшера Mirror.

Матч 9-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" состоится на "Олд Траффорд" 24 октября

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...