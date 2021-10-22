Сульшер отреагировал на слова Клоппа о Салахе и Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа про форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

"Я всегда буду на стороне Криштиану. Он уникален. Его бомбардирские рекорды невероятны, но Салах сейчас действительно в ударе. Вы видели его недавние голы. Нам нужно будет сыграть против него как можно лучше. Нужно наслаждаться игрой таких футболистов, но не в это воскресенье.

Нам нужно будет проделать хорошую работу не только в отношении Салаха, но и других игроков. Я большой поклонник их линии атаки с Мане, Фирмино и Жотой. Нам нужно не терять концентрации в противостоянии с этими игроками, только так можно будет сохранить свои ворота в неприкосновенности", — цитирует Сульшера Mirror.

Матч 9-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" состоится на "Олд Траффорд" 24 октября