Бруну Фернандеш может пропустить матч с Ливерпулем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Бруну Фернандеш может пропустить матч 9-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Такие игры, как с "Аталантой", всегда будут приносить повреждения. У нас два или три травмированных футболиста. Бруну входит в это число, но он делает все возможное, чтобы быть готовым", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 передач в 12 встречах.