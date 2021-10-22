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Бруну Фернандеш может пропустить матч с Ливерпулем

Англия
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Игрок получил травму

Бруну Фернандеш может пропустить матч с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Бруну Фернандеш может пропустить матч 9-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Такие игры, как с "Аталантой", всегда будут приносить повреждения. У нас два или три травмированных футболиста. Бруну входит в это число, но он делает все возможное, чтобы быть готовым", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 передач в 12 встречах.

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В статье: Ливерпуль Бруну Фернандеш
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