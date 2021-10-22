  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Криштиану об уходе из сборной: Зачем? Хочу поднять планку ещё выше
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану об уходе из сборной: Зачем? Хочу поднять планку ещё выше

Англия
(1 голосов)

Роналду ещё чувствует в себе силы для сборной

Криштиану об уходе из сборной: Зачем? Хочу поднять планку ещё выше

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на вопрос о прекращении выступлений за сборную Португалии. "Я думаю, время ещё не пришло", – приводит слова португальца Sky Sports.

– Вы думали о том, чтобы уйти из сборной ради того, чтобы продлить клубную карьеру?

– Но зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше, – ответил Роналду.

В этом сезоне Криштиану провел 8 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего форварда в 45 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Национальная сборная Португалии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
22.10.2021 в 23:22
В зб.Португалії скоро буде подібна ситуація як у зб.Німеччини в кінці 90-х коли футболісти відмовлялися виходити на поле якшо в заявці є Лотар Маттеус.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...