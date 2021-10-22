Криштиану об уходе из сборной: Зачем? Хочу поднять планку ещё выше

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на вопрос о прекращении выступлений за сборную Португалии. "Я думаю, время ещё не пришло", – приводит слова португальца Sky Sports.

– Вы думали о том, чтобы уйти из сборной ради того, чтобы продлить клубную карьеру?

– Но зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше, – ответил Роналду.

В этом сезоне Криштиану провел 8 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего форварда в 45 миллионов евро.