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Криштиану об уходе из сборной: Зачем? Хочу поднять планку ещё выше
Роналду ещё чувствует в себе силы для сборной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на вопрос о прекращении выступлений за сборную Португалии. "Я думаю, время ещё не пришло", – приводит слова португальца Sky Sports.
– Вы думали о том, чтобы уйти из сборной ради того, чтобы продлить клубную карьеру?
– Но зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.
Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше, – ответил Роналду.
В этом сезоне Криштиану провел 8 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего форварда в 45 миллионов евро.
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