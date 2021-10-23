Арсенал впервые за 20 месяцев не проиграл в семи матчах подряд

Во вчерашнем матче девятого тура АПЛ лондонский "Арсенал" дома уверенно переиграл "Астон Виллу" со счетом 3:1 . Эта победа стала для "канониров" пятой в последних семи официальных поединках. Остальные матчи подопечные Артеты сыграли вничью.

Последний раз лондонцы не проигрывали, как минимум, в семи встречах подряд еще зимой 2020-го года. Тогда, с 1 января по 23 февраля, "канониры" одержали шесть побед и четыре ничьи, ни разу не уступив.

Напомним, что подопечные Артеты стартовали с трех подряд поражений в АПЛ, однако сейчас имеют в активе 14 очков. Только по дополнительным показателям "канониры" занимают девятое место в турнирной таблице. Отметим, что еще "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Вест Хэм" имеют такое же количество зачетных пунктов, однако располагаются выше за "канониров".