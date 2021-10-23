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Арсенал впервые за 20 месяцев не проиграл в семи матчах подряд
Точно "Артета out"?
Фото: Arsenal / Автор: неизвестен
Во вчерашнем матче девятого тура АПЛ
Последний раз лондонцы не проигрывали, как минимум, в семи встречах подряд еще зимой 2020-го года. Тогда, с 1 января по 23 февраля, "канониры" одержали шесть побед и четыре ничьи, ни разу не уступив.
Напомним, что подопечные Артеты стартовали с трех подряд поражений в АПЛ, однако сейчас имеют в активе 14 очков. Только по дополнительным показателям "канониры" занимают девятое место в турнирной таблице. Отметим, что еще "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Вест Хэм" имеют такое же количество зачетных пунктов, однако располагаются выше за "канониров".
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