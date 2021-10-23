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Артета - после победы над Астон Виллой: Вот так мы и должны играть. Горжусь командой
Тренер доволен своими подопечными
ФК "Арсенал" / Автор неизвестен
Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий после матча 9-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (3:1).
"Доволен тем, как мы начали, нашим темпом и тем, насколько мы доминировали. Мы верили, что сможем справиться с хорошей командой. Мы хотели показать результат. Наша команда атаковала очень агрессивно и выиграла все единоборства. Мы были изобретательны, представляли угрозу. Я горжусь командой, она сыграла очень хорошо. Вот так мы и должны играть. Подобное происходит, когда мы хороши, играем с искренним желанием и имеем четкие представления о том, как атаковать соперника.
Да, то, что вели 1:0 при множестве моментов – проблема. Второй гол оказался полезным. Мы заслужили гораздо большего. "Вилла" – хорошая команда. Когда она немного владеет мячом на твоей половине, то может доставить проблем", – сказал Артета.
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