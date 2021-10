Яркий день для выпускников Кобхэма. АПЛ. Челси – Норвич 7:0

Тухель полностью осознает сложный график своей команды и длинную дистанцию сезона в целом. От матчу к матчу немец грамотно проводит точечную ротацию, поддерживая на должном уровне физическое состояние игроков; как общекомандную химию, так и тонус любого отдельно взятого исполнителя коллектива. Сейчас в "Челси" на каждую позицию претендует по нескольку футболистов, например, конкуренция на левом фланге между такими мастерами как Алонсо и Чилвелл подчеркивает, что у Томаса нет железно основных, условного Роналду. При должной отдаче со стороны подопечного менеджер "синих" готов отплатить ему игровым временем.

В первом тайме хозяева огорчили гостей трижды. Сначала с линии штрафной площадки здорово "плюнул" в угол Маунт (1:0). Хавбек толково открылся под передачу Жоржиньо и пробил – мало того, что из-за Гибсона Крул не видел момент удара, так еще и Мейсон воспользовался помощью штанги. Затем, еще до экватора 45-минутки, Ковачич заметил рывок Хадсона-Одои (КХО) – Каллум выскочил под углом на голкипера "Норвича" и спокойно отправил снаряд в дальний (2:0). Ну, а отправил команды уже в раздевалку Джеймс. Правый вингбек "синих" своевременно забежал под пас Маунта, мастерски перекинул вратаря "канареек" и на скорости попал в объятия болельщиков (3:0).

После перерыва ничего не поменялось: "пенсионеры" экономили силы и не то чтобы прямо стремились унижать соперника – просто настолько "Норвич" не был способен сопротивляться. В своем четвертом поединке АПЛ подряд отличился Чилвелл (4:0), чем порадовал сидящего на трибунах Саутгейта. Бен меланхолично принял мяч во владениях "канареек" и метко пробил Через 5 минут КХО прострелил с фланга, а сфера рикошетом от Эронза залетела в ворота (5:0). На Крула было больно смотреть.

