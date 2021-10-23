Яркий день для выпускников Кобхэма. АПЛ. Челси – Норвич 7:0

Тухель полностью осознает сложный график своей команды и длинную дистанцию сезона в целом. От матчу к матчу немец грамотно проводит точечную ротацию, поддерживая на должном уровне физическое состояние игроков; как общекомандную химию, так и тонус любого отдельно взятого исполнителя коллектива. Сейчас в "Челси" на каждую позицию претендует по нескольку футболистов, например, конкуренция на левом фланге между такими мастерами как Алонсо и Чилвелл подчеркивает, что у Томаса нет железно основных, условного Роналду. При должной отдаче со стороны подопечного менеджер "синих" готов отплатить ему игровым временем.

В первом тайме хозяева огорчили гостей трижды. Сначала с линии штрафной площадки здорово "плюнул" в угол Маунт (1:0). Хавбек толково открылся под передачу Жоржиньо и пробил – мало того, что из-за Гибсона Крул не видел момент удара, так еще и Мейсон воспользовался помощью штанги. Затем, еще до экватора 45-минутки, Ковачич заметил рывок Хадсона-Одои (КХО) – Каллум выскочил под углом на голкипера "Норвича" и спокойно отправил снаряд в дальний (2:0). Ну, а отправил команды уже в раздевалку Джеймс. Правый вингбек "синих" своевременно забежал под пас Маунта, мастерски перекинул вратаря "канареек" и на скорости попал в объятия болельщиков (3:0).

После перерыва ничего не поменялось: "пенсионеры" экономили силы и не то чтобы прямо стремились унижать соперника – просто настолько "Норвич" не был способен сопротивляться. В своем четвертом поединке АПЛ подряд отличился Чилвелл (4:0), чем порадовал сидящего на трибунах Саутгейта. Бен меланхолично принял мяч во владениях "канареек" и метко пробил Через 5 минут КХО прострелил с фланга, а сфера рикошетом от Эронза залетела в ворота (5:0). На Крула было больно смотреть.

Goal!



Callum Hudson-Odoi's deflected shot gets the better of Tim Krul. Chelsea have blitzed Norwich. A day to forget for the Canaries. #beINPL #CHENOR



Watch Now ???? https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/jBpEq7z2Yg — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 23, 2021

В середине второго тайма "Норвич" остался в меньшинстве, так как Гибсон глупо получил второй "горчичник" за подкат в центре поля. Естественно, дальше "Челси" на минимальных оборотах сделал счет неприличным. Хавбек Норманн руками заблокировал удар Рюдигера в штрафной и предоставил хозяевам шанс забить с пенальти. Крул потянул выстрел Маунта с точки, правда, дернулся с линии ворот еще до удара – во второй раз нидерландец, с уже более мощным залпом от Мейсона, не справился (6:0). Англичанин и поставил точку в матче, он забил 7-й гол (7:0).

К хет-трику Маунта, почти дублю КХО и голу Джеймса свой мяч прибавил Чилвелл. Внедрение воспитанников в основу "Челси" – это то, что плавно началось еще при Сарри, приобрело ускорение при Лэмпарде и застыло уже с Тухелем. "Синие" не устали, блестяще реализовали свои моменты и заслуженно наказали "Норвич". "Канарейкам" однозначно место в Чемпионшипе.

АПЛ, 9-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Челси" – "Норвич" 7:0

Голы: Маунт (8; 85, с пенальти; 90+1), Хадсон-Одои (18), Джеймс (42), Чилвелл (57), Эронз, (автогол, 62)

"Челси": Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Ковачич, Чилвелл – Маунт, Хадсон-Одои (Зиеш, 70) – Хавертц (Баркли, 70)

"Норвич": Крул – Кабак, Хэнли, Гибсон – Эронз, Ле-Мелу (Рашица, 46), Норманн, Маклин, Яннулис (Уильямс, 46) – Сарджент (Омобамиделе, 69), Пукки

Предупреждения: Ле-Мелу (45), Гибсон (55), Норманн (83)

Удаление: Гибсон (65)