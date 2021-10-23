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Сульшер: Я наслаждаюсь жизнью в МЮ

Англия
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Болельщики говорят обратное

Сульшер: Я наслаждаюсь жизнью в МЮ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал свое положение в клубе, а также рассказал о методах мотивации подопечных:

"Мне нравится тренировать, я наслаждаюсь жизнью. Всегда говорю своим футболистам: будучи игроком "Манчестер Юнайтед", имея такую ​​привилегию, честь и ответственность носить футболку этого клуба и выходить на поле с "Ливерпулем" - вы должны отдавать себя без остатка этой игре", - сказал Сульшер.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сойдется с "мерсисайдцами" в очном противостоянии в воскресенье, 24 октября.

Также отметим, что контракт Сульшера с "манкунианцами" действителен до лета 2024-го года. Добавим, что все тренеры "МЮ", которые работали после Алекса Фергюсона, были уволены, так и не доработав срок заключенного соглашения.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano

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