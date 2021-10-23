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АПЛ. Раньери шокировал Бенитеса, Ньюкасл и Бернли остаются без побед, ничья Лидса и Вулвз

Англия
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Победил только Уотфорд

АПЛ. Раньери шокировал Бенитеса, Ньюкасл и Бернли остаются без побед, ничья Лидса и Вулвз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятый тур

Лондон, ”Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Ньюкасл” 1:1

Голы: Бентеке 56 – Уилсон 65

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Миливоевич (Шлупп 73), Макартур – Олисе (Заа 66), Галлахер (Матета 87), Эдуар – Бентеке

“Ньюкасл”: Дарлоу – Кларк, Ласселс, Крафт – Ритчи, Лонгстафф (Альмирон 66), Хайден, Манкильо – Фрейзер (Уиллок 66), Сен-Максимен (Жоэлинтон 81) – Уилсон

Предупреждения: Андерсен 13, Уорд 27, Бентеке 89 – Уилсон 27, Ласселс 59, Жоэлинтон 90+2, Ритчи 90+4

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Уотфорд” 2:5

Голы: Дэвис 3, Ришарлисон 63 – Кинг 13, Куцка 78, Кинг 80, Кинг 86, Деннис 90+1

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Дэвис, Аллан, Гордон (Ришарлисон 60) – Грэй (Ивоби 77), Рондон

“Уотфорд”: Фостер – Масина, Трост-Эконг, Кэткарт, Нгакиа (Н’Кулу 76) – Эрнандес, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоау Педро 65), Сарр (Деннис 64) – Кинг

Предупреждения: Динь 17, Аллан 54, Ришарлисон 72, Рондон 90+3 – Трост-Эконг 44, Деннис 70, Кинг 81

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Вулверхэмптон” 1:1

Голы: Родриго 90+4 (пен.) – Хван 10

“Лидс”: Мелье – Льоренте, Стрейк, Купер – Шеклтон, Клих (Гелхардт 63), Даллас – Рафинья (Саммервилл 54), Харрисон (Робертс 46), Джеймс – Родриго

“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмэн – Аит-Нури (Хувер 83), Моутиньо (Невеш 89), Дендокер, Семеду – Траоре (Поденсе 75), Хван – Хименес

Предупреждения: Шеклтон 65, Родриго 90+6 – Моутиньо 5, Килмэн 50, Саисс 53

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Бернли” 2:2

Голы: Ливраменто 41, Броя 50 – Корне 13, Корне 57

“Саутгемптон”: Маккарти – Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро – Ромеу – Уолкотт (Стюарт Армстронг 75), Диалло, Эльюнусси, Редмонд (Адам Арсмтронг 89) – Броя (Адамс 79)

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Коллинз, Тарковски, Лоутон – Макнил, Уэствуд, Корк (Родригес 70), Браунхилл – Вуд (Выдра 90+1), Корне (Гудмундссон 78)

Предупреждения: Эльюнусси 81 – Корк 42, Родригес 70, Уэствуд 72

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В статье: Клаудио Раньери Рафаэль Бенитес Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл "Саутгемптон" Уотфорд Кристал Пэлас (Лондон) Бернли Лидс Юнайтед
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