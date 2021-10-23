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Ливерпулю не удается договориться с Салахом о новом контракте
Игрок просит большую зарплату
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ливерпулю" не удается подписать новый контракт с вингером Мохамедом Салахом. Переговоры между футболистом и командой зашли в тупик. Агент игрока требует для египтянина зарплату в размере 400 тысяч фунтов в неделю, но клуб не готов платить ему такие деньги.
Сейчас Салах зарабатывает 220 тысяч фунтов в неделю. Это самая высокая зарплата в "Ливерпуле". Тренер клуба Юрген Клопп убеждает руководство принять требования Салаха.
Контракт вингера с "красными" истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 11 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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