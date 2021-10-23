Ливерпулю не удается договориться с Салахом о новом контракте

"Ливерпулю" не удается подписать новый контракт с вингером Мохамедом Салахом. Переговоры между футболистом и командой зашли в тупик. Агент игрока требует для египтянина зарплату в размере 400 тысяч фунтов в неделю, но клуб не готов платить ему такие деньги.

Сейчас Салах зарабатывает 220 тысяч фунтов в неделю. Это самая высокая зарплата в "Ливерпуле". Тренер клуба Юрген Клопп убеждает руководство принять требования Салаха.

Контракт вингера с "красными" истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 11 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.