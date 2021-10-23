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Ливерпулю не удается договориться с Салахом о новом контракте

Англия
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Игрок просит большую зарплату

Ливерпулю не удается договориться с Салахом о новом контракте

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ливерпулю" не удается подписать новый контракт с вингером Мохамедом Салахом. Переговоры между футболистом и командой зашли в тупик. Агент игрока требует для египтянина зарплату в размере 400 тысяч фунтов в неделю, но клуб не готов платить ему такие деньги.

Сейчас Салах зарабатывает 220 тысяч фунтов в неделю. Это самая высокая зарплата в "Ливерпуле". Тренер клуба Юрген Клопп убеждает руководство принять требования Салаха.

Контракт вингера с "красными" истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 11 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
The Times

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