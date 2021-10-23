Маунт оформил первый хет-трик в футболке Челси

В матче 9-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" уничтожил "Норвич" со счетом 7:0.

Хет-триком в составе "пенсионеров" отметился воспитанник клуба Мейсон Маунт - 22-летний англичанин отметился забитыми мячами на 8-й, 85-й и 91-й минутах. Молодой хавбек также записал на свой счет ассист в этом поединке.

Это первые голы для Маунта в футболке лондонцев с мая, тогда Мейсон расписался в воротах мадридского "Реала" в полуфинале ЛЧ.

Полузащитник вперыве трижды забил в одном матче за "Челси", ранее Маунту это удавалось в составе "Дерби Каунти" и "Витесса".