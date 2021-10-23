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Маунт оформил первый хет-трик в футболке Челси
Мейсон трижды забил "Норвичу"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Англии лондонский
Хет-триком в составе "пенсионеров" отметился воспитанник клуба Мейсон Маунт - 22-летний англичанин отметился забитыми мячами на 8-й, 85-й и 91-й минутах. Молодой хавбек также записал на свой счет ассист в этом поединке.
Это первые голы для Маунта в футболке лондонцев с мая, тогда Мейсон расписался в воротах мадридского "Реала" в полуфинале ЛЧ.
Полузащитник вперыве трижды забил в одном матче за "Челси", ранее Маунту это удавалось в составе "Дерби Каунти" и "Витесса".
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