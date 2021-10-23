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Тухель - после разгрома Норвича: Очень жаль Фарке, но мы не хотели прекращать забивать

Англия
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Тренер восхищен своими подопечными

Тухель - после разгрома Норвича: Очень жаль Фарке, но мы не хотели прекращать забивать

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал комментарий после разгромной победы в матче 9-го тура АПЛ с "Норвичем" (7:0).

"Сыграли хорошо, были опасны и неплохо выложились. Игроки высоко прессинговали и выиграли много единоборств, провели матч в высоком ритме и создали большое количество моментов. Чтобы забить семь, необходимо немного удачи и моменты. Футболисты "Челси" хорошо себя проявили.

Очень жаль Фарке — мы не прекращали забивать и не хотели прекращать. Договорились в перерыве, что хотим продолжать. Ужасно жаль Даниэля — надеюсь, он не растеряется и вернет команду на прежний уровень. Он заслужил это, он хороший парень", — сказал Тухель.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Норвич Сити
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Источник:
BBC

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