Тухель - после разгрома Норвича: Очень жаль Фарке, но мы не хотели прекращать забивать

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал комментарий после разгромной победы в матче 9-го тура АПЛ с "Норвичем" (7:0).

"Сыграли хорошо, были опасны и неплохо выложились. Игроки высоко прессинговали и выиграли много единоборств, провели матч в высоком ритме и создали большое количество моментов. Чтобы забить семь, необходимо немного удачи и моменты. Футболисты "Челси" хорошо себя проявили.

Очень жаль Фарке — мы не прекращали забивать и не хотели прекращать. Договорились в перерыве, что хотим продолжать. Ужасно жаль Даниэля — надеюсь, он не растеряется и вернет команду на прежний уровень. Он заслужил это, он хороший парень", — сказал Тухель.