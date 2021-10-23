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Тухель - после разгрома Норвича: Очень жаль Фарке, но мы не хотели прекращать забивать
Тренер восхищен своими подопечными
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал комментарий после разгромной победы в матче 9-го тура АПЛ с "Норвичем" (7:0).
"Сыграли хорошо, были опасны и неплохо выложились. Игроки высоко прессинговали и выиграли много единоборств, провели матч в высоком ритме и создали большое количество моментов. Чтобы забить семь, необходимо немного удачи и моменты. Футболисты "Челси" хорошо себя проявили.
Очень жаль Фарке — мы не прекращали забивать и не хотели прекращать. Договорились в перерыве, что хотим продолжать. Ужасно жаль Даниэля — надеюсь, он не растеряется и вернет команду на прежний уровень. Он заслужил это, он хороший парень", — сказал Тухель.
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