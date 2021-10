Челси забил 6+ голов в 18 матчах АПЛ - это рекорд лиги

В матче 9-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на "Стэмфорд Бридж" разгромил "Норвич" - 7:0.

Таким образом, "пенсионеры" в 18-й раз забили 6+ мячей в поединке АПЛ - это рекорд.

На данный момент подопечные Томаса Тухеля лидируют в таблице национального первенства с 22 очками.

