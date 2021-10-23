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Челси забил 6+ голов в 18 матчах АПЛ - это рекорд лиги
"Синие" разбили "Норвич" - 7:0
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на "Стэмфорд Бридж"
Таким образом, "пенсионеры" в 18-й раз забили 6+ мячей в поединке АПЛ - это рекорд.
На данный момент подопечные Томаса Тухеля лидируют в таблице национального первенства с 22 очками.
18 - This is the 18th time @ChelseaFC have scored 6+ goals in a Premier League match - more often than any other side in the competition's history. Uncensored. #CHENOR— OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2021
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