Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

“Манчестер Юнайтед” против “Ливерпуля” – это классика английского футбола. “Юнайтед” не может выиграть в чемпионате уже в третьем туре подряд, но давление на Оле-Гуннара Сульшера немного спало после камбэка в матче с “Аталантой”. Но против “Ливерпуля”, который еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне, такой же фокус будет провернуть непросто.

В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл на “Олд Траффорд” со счетом 4:2. Сможет ли команда Клоппа вновь взять три очка на поле “Юнайтед”? Смотрите в прямом эфире в воскресенье, 24 октября на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры в 18:30.

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Бесплатной официальной трансляции матчей АПЛ в интернете вы не найдете. Чтобы иметь доступ к каналу, который покажет матч “Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль”, вам нужно иметь подписку на один из интернет-сервисов вроде MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ и другие.

Как еще можно следить за матчем Манчестер Юнайтед - Ливерпуль