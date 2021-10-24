Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, английская Премьер-лига, 24 октября
Getty Images / Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” против “Ливерпуля” – это классика английского футбола. “Юнайтед” не может выиграть в чемпионате уже в третьем туре подряд, но давление на Оле-Гуннара Сульшера немного спало после камбэка в матче с “Аталантой”. Но против “Ливерпуля”, который еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне, такой же фокус будет провернуть непросто.
В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл на “Олд Траффорд” со счетом 4:2. Сможет ли команда Клоппа вновь взять три очка на поле “Юнайтед”? Смотрите в прямом эфире в воскресенье, 24 октября на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры в 18:30.
Доступна ли трансляция в интернете?
Бесплатной официальной трансляции матчей АПЛ в интернете вы не найдете. Чтобы иметь доступ к каналу, который покажет матч “Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль”, вам нужно иметь подписку на один из интернет-сервисов вроде MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ и другие.
Как еще можно следить за матчем Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол |
Популярное сейчас
- Ворскла - Шахтер 0:2. Кадры решают все
- Беседин: Динамо купило нападающих, а играет Гармаш
- Реабилитация Шахтера и Динамо, ТОП-матчи на любой вкус. Что посмотреть на выходных
- Сульшер отреагировал на слова Клоппа о Салахе и Роналду
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО