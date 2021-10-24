  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, английская Премьер-лига, 24 октября

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Юнайтед” против “Ливерпуля” – это классика английского футбола. “Юнайтед” не может выиграть в чемпионате уже в третьем туре подряд, но давление на Оле-Гуннара Сульшера немного спало после камбэка в матче с “Аталантой”. Но против “Ливерпуля”, который еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне, такой же фокус будет провернуть непросто.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.10.2021

В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл на “Олд Траффорд” со счетом 4:2. Сможет ли команда Клоппа вновь взять три очка на поле “Юнайтед”? Смотрите в прямом эфире в воскресенье, 24 октября на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры в 18:30.

Доступна ли трансляция в интернете?

Бесплатной официальной трансляции матчей АПЛ в интернете вы не найдете. Чтобы иметь доступ к каналу, который покажет матч “Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль”, вам нужно иметь подписку на один из интернет-сервисов вроде MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ и другие.

Как еще можно следить за матчем Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции Ливерпуль Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...