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Доминация во всем. Челси - Норвич 7:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Полный провал аутсайдера

Доминация во всем. Челси - Норвич 7:0. Видео голов и обзор матча

Фейсбук Челсі/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор поединка между лидером АПЛ и аутсайдером турнирной таблицы. "Челси" полностью доминировал над соперником, не дав создать ни одного момента. Гости, кроме того, что пропустили семь голов за 90 минут, еще и доигрывали матч в меньшинстве, ведь Гибсон получил второе предупреждение.

"Челси" - "Норвич" 7:0 (3:0)

Голы: Маунт 8, 85 (пен.), 90+1, Хадсон-Одои 18, Джеймс 42, Чилвелл 57, Ааронз 62 (авт.)

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В статье: Челси (Лондон) Норвич Сити Мейсон Маунт
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