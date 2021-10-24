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Доминация во всем. Челси - Норвич 7:0. Видео голов и обзор матча
Полный провал аутсайдера
Фейсбук Челсі/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор поединка между лидером АПЛ и аутсайдером турнирной таблицы. "Челси" полностью доминировал над соперником, не дав создать ни одного момента. Гости, кроме того, что пропустили семь голов за 90 минут, еще и доигрывали матч в меньшинстве, ведь Гибсон получил второе предупреждение.
"Челси" - "Норвич" 7:0 (3:0)
Голы: Маунт 8, 85 (пен.), 90+1, Хадсон-Одои 18, Джеймс 42, Чилвелл 57, Ааронз 62 (авт.)
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