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Челси добыл самую крупную победу с 2012 года

Англия
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Долго держались "аристократы"

Челси добыл самую крупную победу с 2012 года

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках девятого тура АПЛ лидер турнирной таблицы "Челси" разгромил аутсайдера "Норвич" со счетом 7:0. Впервые с 2012 года "аристократы" победили соперника с такой большой разницей голов.

Именно 23 декабря 2012 года "синие" поиздевались над "Астон Виллой", абив восемь безответных голов. Отметим, что и тогда, и в настоящее время в заявке на поединок был испанец Сезар Аспиликуэта.

Также "Челси" уже 18-й раз забил 6+ голов в АПЛ, таким образом установив рекорд соревнования.

Напомним, что сейчас "Челси" возглавляет турнирную таблицу АПЛ из двухочковым преимуществом над вторым "Манчестер Сити". Следующий матч "аристократы" проведут против "Саутгемптона" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.

Читайте такжеДоминация во всем. Челси - Норвич 7:0. Видео голов и обзор матча
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) АПЛ Норвич Сити
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