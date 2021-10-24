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АПЛ. Лестер выцарапал три очка в игре с Брентфордом
Прекрасная игра Тилеманса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Лестер” 1:2
Голы: Йоргенсен 60 – Тилеманс 14, Мэддисон 73
“Брентфорд”: Райя – Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер 46) – Канос, Оньека (Годдос 76), Нергор, Йенсен, Генри – Мбемо (Форсс 57), Тоуни
“Лестер”: Шмейхель – Сеюнджю (Вестергор 69), Эванс, Амарти – Кастань, Сумаре, Тилеманс, Перейра – Мэддисон (Перес 78) – Варди (Дака 46), Ихеаначо
Предупреждения: Йоргенсен 30 – Сеюнджю 63
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