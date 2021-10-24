  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Лестер выцарапал три очка в игре с Брентфордом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Лестер выцарапал три очка в игре с Брентфордом

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Прекрасная игра Тилеманса

АПЛ. Лестер выцарапал три очка в игре с Брентфордом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Лестер” 1:2

Голы: Йоргенсен 60 – Тилеманс 14, Мэддисон 73

“Брентфорд”: Райя – Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер 46) – Канос, Оньека (Годдос 76), Нергор, Йенсен, Генри – Мбемо (Форсс 57), Тоуни

“Лестер”: Шмейхель – Сеюнджю (Вестергор 69), Эванс, Амарти – Кастань, Сумаре, Тилеманс, Перейра – Мэддисон (Перес 78) – Варди (Дака 46), Ихеаначо

Предупреждения: Йоргенсен 30 – Сеюнджю 63

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд АПЛ Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...