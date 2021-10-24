Сын Гиггза дебютировал за молодежную команду МЮ

Зак Гиггз, 15-летний сын валлийского экс-полузащитника "МЮ" Райана Гиггза, дебютировал в составе молодежки "манкунианцев" до 18 лет.

Дебют Зака Гиггза случился в игре против "Вулверхэмптона" (4:2). Кроме этого, на международном уровне футболист представляет Уэльс и уже вызывался в национальные команды до 15 и до 16 лет.

Добавим, что первую игру юного Гиггза за "МЮ" U18 посетил главный тренер основной команды Уле Гуннар Сульшер.