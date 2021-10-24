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Овермарс может стать спортивным директором Ньюкасла
Клуб ищет усиление не только среди футболистов
Ajax
Спортивный директор амстердамского "Аякса" Марк Овермарс может продолжить работу в Англии. 48-летний голландец рассматривается "Ньюкаслом" в качестве замены на эту должность.
В начале октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов, и теперь команду ждут значительные изменения.
После девяти туров чемпионата Англии "сороки" набрали 4 очка и расположились на 19-м месте в турнирной таблице. Напомним, что тренер команды Стив Брюс, который возглавлял "Ньюкасл" на протяжении двух лет, уже уволен.
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