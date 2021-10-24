АПЛ. Вест Хэм минимально переиграл Тоттенхэм и вернулся в зону ЛЧ

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

Впервые с 23-го августа "Вест Хэм" одержал победу в домашнем матче Английской Премьер-лиги. Интересно, что тогда тоже был бит прямой конкурент за место в лидерах турнирной таблицы - "Лестер" (4:1). На этот раз матч завершился с меньшим счетом, однако с не менее важными тремя очками, такими нужными в родных стенах для "молотобойцев".

В первом тайме инициативой владели гости. Многие разыгрывали комбинации защитники, однако когда мяч доходил до хавбеков, то "молотобойцы" включали интенсивный прессинг. Мойес понял, что его футбол требует очень больших физических нагрузок и придумал схему как их уменьшить.

Правда, "шпоры" все равно дважды нашли возможность нанести опасности, однако в двух случаях спас Фабяньски. Сначала Сон получил мяч в штрафной, протянул его несколько шагов и ударил по центру, хотя спокойно мог попасть в дальний угол, а затем польский голкипер из-под перекладины вытащил выстрел головой от Кейна.

Хозяева ответили тоже двумя попытками. Особенно опасным был удар Форнальса. Испанец красиво, боковыми ножницами, пробивал после навеса партнера, но Льорис вытащил мяч из угла. Соучек также нашел свой момент: чех ворвался в штрафную и головой пробил выше ворот

После перерыва "молотобойцы" стали больше работать с мячом, в основном через левый фланг и центральную зону. Часто правый полузащитник Боуэн смещался в центр и помогал именно там. Именно из-за прессинга сразу на подступах к штрафной "Вест Хэм" смог заработать угловой, после подачи которого Антонио переправил мяч в сетку ворот. Уже шестой гол Майкла "Тоттенхэму" - больше он не забивал никому.

Конечно же, Санту бросил все силы в бой, ведь осталось менее 20 минут основного времени, чтобы отыграться. Вышел даже вингер Хиль вместо защитника Регульона, однако это не помогло "шпорам": четвертое поражение для "Тоттенхэма" в этом сезоне АПЛ.

А "молотобойцы" благодаря трем очкам обгоняют "шпор" и поднимаются на четвертое место в АПЛ. В этом туре их имеет возможность опередить только "Манчестер Юнайтед", который совсем скоро сыграет с "Ливерпулем".

Ярмоленко? Очередной матч на скамейке запасных. На этот раз Мойес не выпустил даже на несколько секунд.

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Майкл Антонио 72

"Вест Хэм": Фабяньский - Джонсон, Зума, Огбонна, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуэн (Доусон 90+1), Бенрахма (Лансини 85), Форнальс - Антонио

"Тоттенхэм": Льорис - Эмерсон, Ромеро, Дайер, Регульон (Хиль 84) - Хойбьерг, Скипп - Моура (Бергвейн 90+1), Ндомбеле (Ло Чельсо 84), Сон - Кейн

Предупреждения: Соучек 21, Огбонна 37 - Ромеро 60