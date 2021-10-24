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Каррагер: Роналду забьет 25-30 голов, но это не приблизит МЮ к победе в АПЛ или ЛЧ
Бывший центрбек оценил игру португальского форварда в стане "красных дьяволов"
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал игру Криштиану Роналду в составе "Манчестер Юнайтед".
"В районе 2008-2009 гг. Роналду играл в атаке "МЮ" и уже тогда не прессинговал. Он не делал этого и в "Реале" при Моуринью. Когда они играли против "Барсы", Моуринью приходилось составлять особый план, чтобы прятать недостатки Роналду. Но с таким футболистом все равно можно работать.
Критика, возможно, расстроила Роналду потому, что он был успешен в каждой команде. Он забьет 25-30 голов, но я не думаю, что это приблизит "МЮ" к победе в АПЛ или Лиге чемпионов. В то же время я не понимаю, почему все так сосредоточены на этой стороне его работы, ведь он всегда был таким футболистом", – рассказал Каррагер.
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