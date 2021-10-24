АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5. Руины великого клуба 

Это когда-нибудь должно было случиться. У каждого тренера есть пределы его возможностей, и по работе Оле-Гуннара Сульшера очевидно уже не первый год, что он не способен управлять таким клубом как “Манчестер Юнайтед”. Но Сульшер остается во главе команды, поскольку клубом управляют некомпетентные люди. Гендиректора МЮ Эда Вудворда интересуют только коммерческий успех и увеличение доходов – в футболе он не разбирается. “Юнайтед” не выиграет АПЛ с 2013 года, какие-то другие трофеи – с 2017-го. И в этом сезоне крупнейший клуб Англии вероятно не выиграет ничего.

“Ливерпуль” даже не провел свой лучший матч в сезоне. Пропускал матч ключевой опорник “красных” Фабиньо, вне игры остается Тьяго Алькантара. Мане остался в запасе. Тем не менее “Ливерпуль” во всем превосходил “Манчестер Юнайтед”. В одной команде футболисты знали, что им делать. От игроков “Манчестер Юнайтед” мы увидели только истерику и нервы. Поль Погба должен получить длительную дисквалификацию за свой жесткий фол на Кейта, но ранее красные карточки могли получить и Криштиану Роналду, и Харри Магуайр. Позор от такого поражения лежит не только на тренере и руководстве “Манчестер Юнайтед”. Каждый игрок в красной футболке провалил этот матч. Только к вратарю “МЮ” Давиду Де Хеа не должно быть претензий. И это после пяти пропущенных мячей.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

“Ливерпуль” очень легко забивал свои голы. Пятая минута – дыра в центре защиты “Манчестер Юнайтед”, никто не кроет Кейта, которому дал пас на ход Салах.

Второй гол в ворота Де Хеа – это уже не какой-то провал, а просто отсутствие базовой сыгранности и коммуникации. Перевод мяча из центральной зоны на фланг, Магуайр и Шоу столкнулись друг с другом, Трент Александер-Арнольд спокойно прострелил, а на дальней штанге было сразу два свободных игрока “Ливерпуля”. Гол забил Жота.

Пытался ли как-то ответить “Юнайтед”? Посреди недели команда Сульшера проигрывала 0:2 “Аталанте”, и затем отыгралась. Но как пророчески сказал Пол Скоулз, “Юрген Клопп, наверное, потирал руки, увидев такой тайм от МЮ”. “Юнайтед” ничем не смог ответить. А “Ливерпуль” еще до перерыва забил дважды.

Третий гол – снова провал МЮ у своих ворот, никто не мешал игрокам “Ливерпуля” устраивать перепасовки в спокойном темпе у штрафной Де Хеа, затем Кейта получил возможность прострелить, и свой очередной гол забил Салах. Египтянин забивает в десятом матче подряд. Это продолжение рекорда.

106 – Mohamed Salah has now scored 106 goals in the Premier League, making him now the outright top African goalscorer in the competition’s history, surpassing Didier Drogba (104). Pharaoh. pic.twitter.com/Uj14sS9thV — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021

Еще до перерыва Салах успел оформить дубль. Никто не мешал лучшему игроку мира в данный момент получить мяч в штрафной “Юнайтед” и пробить Де Хеа. Просто поражает резкий спад в качестве игры Шоу и Магуайра. Что это? До сих пор длится похмелье после Евро? Полное отсутствие концентрации и какой-то видимости оборонительной работы.

Еще до второго гола Салаха Роналду должен был покинуть поле, но Энтони Тейлор откровенно пожалел португальца, который начал психовать на ровном месте и бить по мячу под лежачим Джонсом.

Второй тайм – и сразу же в жесткий подкат полетел Фернандеш. Но красную карточку получил не он, а Поль Погба, вышедший на поле после перерыва. Француз жестко сыграл в ноги Кейта и травмировал игрока “Ливерпуля”.

Ранее “Ливерпуль” забил свой пятый гол. Идеальный пас от Хендерсона, и Салах оформил хет-трик.

Последние 30 минут матча не имели смысла. “Ливерпуль” поднимается на второе место, и остается единственной командой в АПЛ без поражений. “Красные” ведут борьбу за титул, в отличие от “Юнайтед”.

Сегодняшняя поражение более значимо, чем 1:6 от “Манчестер Сити” в свое время. Сегодняшний результат – приговор руководству, тренерскому штабу, и ряду основных игроков “Юнайтед”. Сезон еще можно спасти, но над восстановлением своей репутации придется очень долго и тяжело поработать. Полное и тотальное унижение перед 75000 болельщиками на “Олд Траффорд” и миллионами телезрителей по всему миру.

Чемпионат Англии, девятый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 0:5

Голы: Кейта 5, Жота 13, Салах 38, Салах 45+5, Салах 50

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактомини, Фред – Гринвуд, Фернандеш (Кавани 62), Рэшфорд (Далот 62) – Роналду

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Милнер (Джонс 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен 63) – Жота, Фирмино (Мане 77), Салах

Предупреждения: Шоу 41, Роналду 45+2, Фред 45+3, Фернандеш 46, Магуайр 55, Уан-Биссака 86

Удаление: Погба 59