АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5. Руины великого клуба 

Это когда-нибудь должно было случиться. У каждого тренера есть пределы его возможностей, и по работе Оле-Гуннара Сульшера очевидно уже не первый год, что он не способен управлять таким клубом как “Манчестер Юнайтед”. Но Сульшер остается во главе команды, поскольку клубом управляют некомпетентные люди. Гендиректора МЮ Эда Вудворда интересуют только коммерческий успех и увеличение доходов – в футболе он не разбирается. “Юнайтед” не выиграет АПЛ с 2013 года, какие-то другие трофеи – с 2017-го. И в этом сезоне крупнейший клуб Англии вероятно не выиграет ничего.

“Ливерпуль” даже не провел свой лучший матч в сезоне. Пропускал матч ключевой опорник “красных” Фабиньо, вне игры остается Тьяго Алькантара. Мане остался в запасе. Тем не менее “Ливерпуль” во всем превосходил “Манчестер Юнайтед”. В одной команде футболисты знали, что им делать. От игроков “Манчестер Юнайтед” мы увидели только истерику и нервы. Поль Погба должен получить длительную дисквалификацию за свой жесткий фол на Кейта, но ранее красные карточки могли получить и Криштиану Роналду, и Харри Магуайр. Позор от такого поражения лежит не только на тренере и руководстве “Манчестер Юнайтед”. Каждый игрок в красной футболке провалил этот матч. Только к вратарю “МЮ” Давиду Де Хеа не должно быть претензий. И это после пяти пропущенных мячей.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

“Ливерпуль” очень легко забивал свои голы. Пятая минута – дыра в центре защиты “Манчестер Юнайтед”, никто не кроет Кейта, которому дал пас на ход Салах.

Второй гол в ворота Де Хеа – это уже не какой-то провал, а просто отсутствие базовой сыгранности и коммуникации. Перевод мяча из центральной зоны на фланг, Магуайр и Шоу столкнулись друг с другом, Трент Александер-Арнольд спокойно прострелил, а на дальней штанге было сразу два свободных игрока “Ливерпуля”. Гол забил Жота.

Пытался ли как-то ответить “Юнайтед”? Посреди недели команда Сульшера проигрывала 0:2 “Аталанте”, и затем отыгралась. Но как пророчески сказал Пол Скоулз, “Юрген Клопп, наверное, потирал руки, увидев такой тайм от МЮ”. “Юнайтед” ничем не смог ответить. А “Ливерпуль” еще до перерыва забил дважды.

Третий гол – снова провал МЮ у своих ворот, никто не мешал игрокам “Ливерпуля” устраивать перепасовки в спокойном темпе у штрафной Де Хеа, затем Кейта получил возможность прострелить, и свой очередной гол забил Салах. Египтянин забивает в десятом матче подряд. Это продолжение рекорда.

106 – Mohamed Salah has now scored 106 goals in the Premier League, making him now the outright top African goalscorer in the competition’s history, surpassing Didier Drogba (104). Pharaoh. pic.twitter.com/Uj14sS9thV