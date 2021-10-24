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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5. Руины великого клуба 

Англия
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(4 голосов)

Мо Салах и Ливерпуль разгромили Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд 

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5. Руины великого клуба 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Это когда-нибудь должно было случиться. У каждого тренера есть пределы его возможностей, и по работе Оле-Гуннара Сульшера очевидно уже не первый год, что он не способен управлять таким клубом как “Манчестер Юнайтед”. Но Сульшер остается во главе команды, поскольку клубом управляют некомпетентные люди. Гендиректора МЮ Эда Вудворда интересуют только коммерческий успех и увеличение доходов – в футболе он не разбирается. “Юнайтед” не выиграет АПЛ с 2013 года, какие-то другие трофеи – с 2017-го. И в этом сезоне крупнейший клуб Англии вероятно не выиграет ничего.

“Ливерпуль” даже не провел свой лучший матч в сезоне. Пропускал матч ключевой опорник “красных” Фабиньо, вне игры остается Тьяго Алькантара. Мане остался в запасе. Тем не менее “Ливерпуль” во всем превосходил “Манчестер Юнайтед”. В одной команде футболисты знали, что им делать. От игроков “Манчестер Юнайтед” мы увидели только истерику и нервы. Поль Погба должен получить длительную дисквалификацию за свой жесткий фол на Кейта, но ранее красные карточки могли получить и Криштиану Роналду, и Харри Магуайр. Позор от такого поражения лежит не только на тренере и руководстве “Манчестер Юнайтед”. Каждый игрок в красной футболке провалил этот матч. Только к вратарю “МЮ” Давиду Де Хеа не должно быть претензий. И это после пяти пропущенных мячей.

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5. Руины великого клуба  - изображение 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

“Ливерпуль” очень легко забивал свои голы. Пятая минута – дыра в центре защиты “Манчестер Юнайтед”, никто не кроет Кейта, которому дал пас на ход Салах.

Второй гол в ворота Де Хеа – это уже не какой-то провал, а просто отсутствие базовой сыгранности и коммуникации. Перевод мяча из центральной зоны на фланг, Магуайр и Шоу столкнулись друг с другом, Трент Александер-Арнольд спокойно прострелил, а на дальней штанге было сразу два свободных игрока “Ливерпуля”. Гол забил Жота.

Пытался ли как-то ответить “Юнайтед”? Посреди недели команда Сульшера проигрывала 0:2 “Аталанте”, и затем отыгралась. Но как пророчески сказал Пол Скоулз, “Юрген Клопп, наверное, потирал руки, увидев такой тайм от МЮ”. “Юнайтед” ничем не смог ответить. А “Ливерпуль” еще до перерыва забил дважды.

Третий гол – снова провал МЮ у своих ворот, никто не мешал игрокам “Ливерпуля” устраивать перепасовки в спокойном темпе у штрафной Де Хеа, затем Кейта получил возможность прострелить, и свой очередной гол забил Салах. Египтянин забивает в десятом матче подряд. Это продолжение рекорда.

Еще до перерыва Салах успел оформить дубль. Никто не мешал лучшему игроку мира в данный момент получить мяч в штрафной “Юнайтед” и пробить Де Хеа. Просто поражает резкий спад в качестве игры Шоу и Магуайра. Что это? До сих пор длится похмелье после Евро? Полное отсутствие концентрации и какой-то видимости оборонительной работы.

Еще до второго гола Салаха Роналду должен был покинуть поле, но Энтони Тейлор откровенно пожалел португальца, который начал психовать на ровном месте и бить по мячу под лежачим Джонсом.

Второй тайм – и сразу же в жесткий подкат полетел Фернандеш. Но красную карточку получил не он, а Поль Погба, вышедший на поле после перерыва. Француз жестко сыграл в ноги Кейта и травмировал игрока “Ливерпуля”.

Ранее “Ливерпуль” забил свой пятый гол. Идеальный пас от Хендерсона, и Салах оформил хет-трик.

Последние 30 минут матча не имели смысла. “Ливерпуль” поднимается на второе место, и остается единственной командой в АПЛ без поражений. “Красные” ведут борьбу за титул, в отличие от “Юнайтед”.

Сегодняшняя поражение более значимо, чем 1:6 от “Манчестер Сити” в свое время. Сегодняшний результат – приговор руководству, тренерскому штабу, и ряду основных игроков “Юнайтед”. Сезон еще можно спасти, но над восстановлением своей репутации придется очень долго и тяжело поработать. Полное и тотальное унижение перед 75000 болельщиками на “Олд Траффорд” и миллионами телезрителей по всему миру.

Чемпионат Англии, девятый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 0:5

Голы: Кейта 5, Жота 13, Салах 38, Салах 45+5, Салах 50

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактомини, Фред – Гринвуд, Фернандеш (Кавани 62), Рэшфорд (Далот 62) – Роналду

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Милнер (Джонс 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен 63) – Жота, Фирмино (Мане 77), Салах

Предупреждения: Шоу 41, Роналду 45+2, Фред 45+3, Фернандеш 46, Магуайр 55, Уан-Биссака 86

Удаление: Погба 59

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Диогу Жота Наби Кейта
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Комментарии (31)
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code906 (Kiev)
24.10.2021 в 21:54
в Ман Юнтд есть защитник в центре - Магуайр. Какой же он плуг... :D В предыдущем туре, в матче с Лестером, два мяча на его совести, и сегодня в том же духе. Самый дорогой защитник в истории? Ну-ну.
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0
0
Lion Killer (Львів)
24.10.2021 в 21:28
в АПЛ завжди підтримую Лівер, то, звичайно, радий перемозі. МЮ і його вболівальників шкода, так чи інакше
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+1
0
Ol-g (Одесса)
24.10.2021 в 20:53
Успехи МЮ были только при Фергюсоне. Сочувствую ему.
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+1
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
24.10.2021 в 20:50
Сперва о своих: 1) Хвала небесам, Наби начинает в этом сезоне напоминать того парня, за которого 60 заплатили. 2) Наконец-то рад увидеть Конате в деле. 3) Все прекрасны, а Салах - боженька! Объективно, лучший футболист мира в разрезе текущего сезона. Об МЮ: 1) Обидно лишь за Фергюсона. 2) Как рентгеном подсвеченное нутро Криша, Погба и прочих разных. Команда, с некоторых пор, играла тупо с целью нанесения травмы кому получится. Кубло... 3) Очень сильный Бруно морально сдал с приходом КР. Что-то вроде Гризманна в АМ и его же в тени Месси.
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+5
-1
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usovvictor (Kharkov)
24.10.2021 в 20:44
...ну это уже безрамочный режим Сульшера..., с такими игроками и так позорится... Представляю реакцию сэра Алекса...
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+1
0
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 20:46
..с такими игроками... С какими? С Погба, который нормально играет два месяца в году и в этом году уже отыграл свое? С психованным КР, торчащим в чужой штрафной в ожидании подноса снарядов?
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+3
-4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
24.10.2021 в 21:08
НАХ'' мессозбочена тварюкаалканавт обдовбана боярою 24.10.2021 в 20:46
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2021 в 20:41
Вот это матч, вот это уровень. Ливерпуль просто шикарен. Надеюсь сохранят такую форму на весь сезон.
Ответить
+3
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
24.10.2021 в 20:57
Держим кулаки! Но за среднюю линию страшно после этой игры. Здоровы и в строю лишь Хэндо, Джонс и Окс. Посмотрим, что по Милнеру и Кейта скажут...
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+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2021 в 21:27
Это да, Ливерпуль наверное само больше из всех грандов страдает от травм за последние годы( если бы не травмы, они бы и в прошлом сезоне так резко не забуксовал осенью.
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.10.2021 в 20:30
Этого Сульшеру уже не простят...
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0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 20:36
если уволят, будет величайшая глупость.
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 20:39
Не в нем одном проблема. Защита отвратительно играет.
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+1
0
VAO (Луганск)
24.10.2021 в 20:29
Я наверное удивлюсь, если завтра не будет новости об отставке/уходе Сульшера
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+1
0
Justise (Львів)
24.10.2021 в 20:31
А я ні...
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
24.10.2021 в 20:37
Вряд ли. Норвежец, наверное, самый стрессоустойчивый тренер из нынешних. Иногда такое ощущение, что ему - все пох...
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+2
0
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 20:44
По другому и нельзя.
0
-3
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Romerik (YNWA)
24.10.2021 в 20:27
Оле прощай, Оле прости. Оле пойми, вам не по пути. Ну а если серьезно, после такого нужно идти самому. Зидан думаю пакует уже чемоданы в Манчестер...
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0
-3
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 20:32
Зидан НЕ пакует никуда чемоданы. Его там никто не ждет.
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0
-4
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 20:34
Зидан не из тех тренеров, которые в состоянии строить команду. Даже смешно было бы видеть его во главе МЮ после Сульшера.
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+1
-2
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Romerik (YNWA)
24.10.2021 в 20:39
А кто, если не он? Конте?
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
24.10.2021 в 20:43
Может и Конте. Если согласится посреди сезона. Перестраивать команду на ходу - стремное дело.
0
-2
krakow (Херсон)
24.10.2021 в 21:10
Через пару недель,освободится Петраков. Проффпожарник с характером и налаженными схемами. И,за скромное вознаграждение.
+2
-1
kapello (Луганск)
24.10.2021 в 21:11
Зидан парень не промах.подождёт предложений от "Ньюкасла"
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 20:25
Всегда болею за Ливерпуль, но так....... аж жаль немного МЮ.
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+4
-2
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Просто Квашин (Харьков)
24.10.2021 в 20:31
А как же родная "Мазута" (Макеевка), которой ты педик клялся на вечность ???
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0
-5
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 20:33
простоквашин - пассивный гомосексуалист
+3
-3
avatar
walcom (Киев)
24.10.2021 в 20:25
это какой то позор. Сульшер - згинь из этой великой команды
Ответить
0
-2
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Serega1111 (Киев)
24.10.2021 в 20:25
Как там Роналда понты нарезал - "театр мечты в огне"? Скорее в ж.опе...
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+4
-5
Justise (Львів)
24.10.2021 в 20:30
Ну принаймні не в тепличній Лізі 1
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+1
0
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 20:32
+1
-3


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