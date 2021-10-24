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Божественный Салах. Ливерпуль выигрывает Манчестер Юнайтед 4:0 после первого тайма

Англия
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(1 голосов)

Мерсисайдцы демонстрируют потрясающий уровень

Божественный Салах. Ливерпуль выигрывает Манчестер Юнайтед 4:0 после первого тайма

UEFAcom_de

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Сегодня в матче 9-го тура АПЛ на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере встречаются "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера и "Ливерпуль" Юргена Клоппа.

После первого тайма поединка на табло зафиксирован счет 0:4. При этом "Ливерпуль" только немного превосходит соперника по владению мячом (53% против 47%) и по ударам (11 против 9).

Отметим, что египетскому вингеру Мохаммеду Салаху удалось забить два гола и отдать ассист. Игрок отличился на 38-й и 45+5-й минутах.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 19:49
Крутяк!
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