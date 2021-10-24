Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Божественный Салах. Ливерпуль выигрывает Манчестер Юнайтед 4:0 после первого тайма
Мерсисайдцы демонстрируют потрясающий уровень
UEFAcom_de
Сегодня в матче 9-го тура АПЛ на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере встречаются "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера и "Ливерпуль" Юргена Клоппа.
После первого тайма поединка на табло зафиксирован счет 0:4. При этом "Ливерпуль" только немного превосходит соперника по владению мячом (53% против 47%) и по ударам (11 против 9).
Отметим, что египетскому вингеру Мохаммеду Салаху удалось забить два гола и отдать ассист. Игрок отличился на 38-й и 45+5-й минутах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Эль Классико
- Максимов: Я не люблю гнилых людей. Главное - всегда оставаться честным и порядочным
- Шахтер был плох физически, но замены дали результат. Сикан заслужил свой шанс на основу
- "Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 19:49
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...