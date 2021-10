Салах побил рекорд Дрогба по голам в АПЛ среди африканских игроков

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромно побеждает "Манчестер Юнайтед", забив четыре мяча в первом тайме.

Дублем в составе команды Юргена Клоппа отметился правый вингер Мохамед Салах - египтянин поразил ворота "красных дьяволов" на 38-й и 45+5 минутах.

Благодаря этим голам, 29-летний форвард побил рекорд экс-нападающего лондонского "Челси" Дидье Дрогба по голам в АПЛ среди африканских футболистов - 105 против 104.

В нынешнем сезоне у Салах 14 мячей во всех турнирах за клуб и национальную сборную Египта.

Most Premier League goals scored by African players in the competition’s history:



???????? Mohamed Salah (105)

???????? Didier Drogba (104)



One legend overtakes another. ???? pic.twitter.com/F3anv1lmHm