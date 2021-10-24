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Салах побил рекорд Дрогба по голам в АПЛ среди африканских игроков
Мохамед сделал дубль в игре против "МЮ"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромно побеждает "Манчестер Юнайтед", забив четыре мяча в первом тайме.
Дублем в составе команды Юргена Клоппа отметился правый вингер Мохамед Салах - египтянин поразил ворота "красных дьяволов" на 38-й и 45+5 минутах.
Благодаря этим голам, 29-летний форвард побил рекорд экс-нападающего лондонского "Челси" Дидье Дрогба по голам в АПЛ среди африканских футболистов - 105 против 104.
В нынешнем сезоне у Салах 14 мячей во всех турнирах за клуб и национальную сборную Египта.
Most Premier League goals scored by African players in the competition’s history:— William Hill (@WilliamHill) October 24, 2021
???????? Mohamed Salah (105)
???????? Didier Drogba (104)
One legend overtakes another. ???? pic.twitter.com/F3anv1lmHm
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