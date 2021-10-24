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Салах побил рекорд Дрогба по голам в АПЛ среди африканских игроков

Англия
(1 голосов)

Мохамед сделал дубль в игре против "МЮ"

Салах побил рекорд Дрогба по голам в АПЛ среди африканских игроков

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромно побеждает "Манчестер Юнайтед", забив четыре мяча в первом тайме.

Дублем в составе команды Юргена Клоппа отметился правый вингер Мохамед Салах - египтянин поразил ворота "красных дьяволов" на 38-й и 45+5 минутах.

Благодаря этим голам, 29-летний форвард побил рекорд экс-нападающего лондонского "Челси" Дидье Дрогба по голам в АПЛ среди африканских футболистов - 105 против 104.

В нынешнем сезоне у Салах 14 мячей во всех турнирах за клуб и национальную сборную Египта.

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В статье: Дидье Дрогба Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Фанат АПЛ
24.10.2021 в 19:57
А вот это показатель! Дрогба был крут в своё время,но Мо Саллах круче!
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